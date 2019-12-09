Suudi Arabistan'da bekar erkeklerin restoranlara farklı kapıdan giriş zorunluluğu kaldırıldı

Belediye ve Köy İşleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki restoranların uyması gereken kurallardaki değişikliklere yer verildi.

Açıklamada, "Restoranlarda bekar erkekler ile aileler ve kadınların ayrı girişi kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN SOSYAL AÇILIM PROGRAMI



Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

Daha önce birçok alanda kısıtlanan kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.

Bu program kapsamında ayrıca ülkede sinema salonları açılmış, opera gösterisi ve caz festivali düzenlenmişti.

AA