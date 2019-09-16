16 Eylül 2019 Pazartesi 11:00:54 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:10:30
Suudi Arabistan'a saldırı tehdidi: Her an yeniden vurabiliriz
Son dakika! Geçtiğimiz günlerde Saudi Aramco'nun petrol tesislerini vuran Husiler, bir açıklama yayınlayarak tesisleri her an yeniden vurabilecekleri tehdidinde bulundu
Cumartesi sabah karşı Suudi Arabistan'da petrol tesislerini vuran Husiler, yeni bir açıklama yayınladı.
Açıklamada "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" denildi.
(AA)
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