19 Eylül 2019 Perşembe 23:47:41 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 23:48:25
Suudi Arabistan: Kızıldeniz’de Husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi
Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü Turki el Maliki, “İran destekli Husi milislerine ait patlayıcı yüklü gemi yakalanıp, imha edildi” dedi.
Koalisyon sözcüsü el Maliki, İran tarafından destelenen Husi milislerinin Kızıldeniz’de teçhiz edilmiş bir gemiyi kullanarak terör eylemi gerçekleştirme teşebbüsünde bulunduğunu açıkladı. Maliki, saldırı teşebbüslerinin bölgesel ve uluslararası deniz yolu ticaretinin güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu ve isyancılara karşı caydırıcı önlemler almaya devam edeceklerini vurguladı.
DHA
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