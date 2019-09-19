Suudi Arabistan: Kızıldeniz’de Husilere ait bomba yüklü gemi imha edildi

Koalisyon sözcüsü el Maliki, İran tarafından destelenen Husi milislerinin Kızıldeniz’de teçhiz edilmiş bir gemiyi kullanarak terör eylemi gerçekleştirme teşebbüsünde bulunduğunu açıkladı. Maliki, saldırı teşebbüslerinin bölgesel ve uluslararası deniz yolu ticaretinin güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu ve isyancılara karşı caydırıcı önlemler almaya devam edeceklerini vurguladı.

DHA