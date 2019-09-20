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20 Eylül 2019 Cuma 10:28:40 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 10:30:30

Suudi Arabistan, Hudeyda kentindeki Husileri bombaladı

Hafta sonu petrol rafinerileri vurulan Suudi Arabistan ve koalisyondaki müttefikleri, İran destekli grubun mevzilerini bombaladı. Resmi açıklamada uzaktan kumandalı gemiler ve deniz mayınlarının üretildiği dört hedefin imha edildiği belirtiliyor. Husiler ise, saldırıyla Hudeyda ateşkes anlaşmasının ihlal edildiğini savunuyor.

Yemen'de İran destekli Husilere karşı savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Hudeyda Limanı'nın kuzeyinde Husilere yönelik bombardıman düzenledi.

Bombardıman, Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırının arından düzenlenen ilk operasyon. Saldırıları Husi milisler üstlenmiş ancak hem Riyad hem Washington, İran'ı suçlamıştı.

Koalisyon adına açıklama yapan Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el Malki, uzaktan kumandalı gemiler ve deniz mayınlarının üretildiği dört hedefin saldırılarda zarar gördüğünü söyledi. Bu alanlar "meşru askeri hedefler" olarak tanımlandı, sivillerin bölgeden uzak durması çağrısı yapıldı.

Husi birlikler ise, İsveç'te geçen yıl yapılan barış görüşmeleri sırasında, 10 binlerce sivilin çatışmaların ortasında mahsur kaldığı Hudeyda kenti için varılan ateşkes anlaşmasının bu saldırıyla ihlâl edildiğini duyurdu.

Aralık ayında varılan ateşkes anlaşması, imzalandığı ilk haftalarda her iki tarafın saldırılarıyla birkaç kez ihlâl edilmişti. Birleşmiş Milletler, Mayıs ayında Husilerin anlaşma uyarınca büyük oranda liman şehrinden çekildiğini duyurmuştu.

Koalisyon ise, Hudeyda'dan gönderilen bir bomba yüklü deniz aracının tespit edilip durdurulduğunu ve bombardımanın bunun ardından yapıldığını söylüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, resmi Suudi Basın Ajansı'na yaptığı açıklamada, Perşembe günü Husiler tarafından gönderilen ve patlayıcı yüklenmiş insansız bir deniz aracının durdurulduğunu şu ifadelerle duyurdu:

"Koalisyonun donanma silahları, İran bağlantılı Husi terörist milislerin, Kızıl Deniz'in güneyinde uzaktan kumandalı bir bubi tuzağı teknesiyle çok yakın bir zamanda yapmayı planladığı düşmanca terör saldırısını tespit etti. Husi terörist milisleri bu tekneyi Hudeyda bölgesinin kuzeyinden gönderdi."

Husilerden henüz "bomba yüklü gemi" iddiasıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Çatışmalarda bugüne kadar 10 bin ile 70 bin arasında Yemenlinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. On binlerce sivilin de kıtlık ve salgın hastalıklar sebebiyle tehdit altında olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe

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