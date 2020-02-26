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26 Şubat 2020 Çarşamba 09:32:44 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:48:02

Suudi Arabistan, beş yıldır yıkıma uğrattığı Yemen'den sonra Libyaya da müdahelesini arttırdı

Suudi Arabistan, beş yıldır yıkıma uğrattığı Yemen’den sonra Libya’ya da müdahelesini arttırdı. Riyad yönetimi Körfez’deki ortağı Abu Dabi ile birlikte terör örgütü lideri Hafter’e destek veren Rus Wagner paralı asker grubunun maliyetini karşıladığı belirtildi. Riyad’ın hedefi Türkiye’nin bölgede artan etkinliğini engellemek.

Yemen’e son beş yılda giriştikleri askeri müdahale ile büyük bir insani yıkıma sebep olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap emirlikleri (BAE) bu ortaklıklarını Libya’ya da taşıyor. Suudi Arabistan uzun süredir pasif kaldığı Libya’da, ortağı BAE’ye daha fazla destek kararı aldığı ortaya çıktı. Bu amaçla Riyad yönetimi darbeci ve terör örgütü lideri Hafter’e ekonomik, askeri ve siyasi desteğini artırma noktasında harekete geçti.Al-Monitor internet sitesi Riyad’ın bu adımı atmasında Türkiye karşıtlığının başrolü oynadığını iddia etti. Riyad yönetiminin Abu Dabi ile birlikte özellikle Hafter’e destek veren Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in maliyetini üstlendiği belirtilmekte.

WAGNER’İN PARASINI ÖDÜYOR

24 Ocak tarihli Fransız Le Monde gazetesinde Suudi Arabistan yönetiminin Hafter’e destek amacıyla Rus Wagner grubuna bağlı paralı askerlerin maliyetine destek verdiğine yönelik bir haber yapıldı. Bu habere Riyad’dan herhangi bir yalanlama gelmemesi dikkat çekti. Riyad’ın Libya’nın başkenti Trablus’u hedef alan Hafter saldırısına destek amacıyla da on milyonlarca dolar para desteği verdiği belirtildi.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR

Riyad yönetimi sadece ekonomik olarak değil siyasi ve diplomatik alanda da terör örgütü lideri Hafter’e destek çıktı. Türkiye’nin Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip meşru hükümetine verdiği desteği her fırsatta hedef alan Suudi Arabistan yönetimi, Ocak ayında pek çok kez Hafter’e destek veren Fransa ve Rusya’yı görmeden gelerek, Türkiye’yi Libya’nın içişlerine müdahaleyle ettiği iddiasıyla hedef aldı.

ARAP BİRLİĞİ’NE ELEŞTİRİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (HMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Suudi Arabistan’ın etkisi altında bulunan Arap Birliği’ni ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’a düzenlediği saldırıları görmezden gelmekle eleştirdi.

Avrupa’nın hedefi UMH’ye abluka

Libya Terörle Mücadele Güçleri Komutanı Albay Abdulbasit Tike, Halife Hafter’e bağlı milislere silah taşınan Mısır sınırı denetlenmezken Avrupa Birliği’nin (AB) Akdeniz’de Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunu uygulama kararını “Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) abluka altına alma” olarak değerlendirdi. Albay Abdulbasit Tike şu ifadeleri kullandı: “Hafter’e giden silahların büyük bir kısmı Mısır kara sınırı üzerinden ulaşıyor ve AB bunları durduramıyor. Mısır güçleri, Libya’da Hafter saflarında sıcak çatışmaya girerek savaşa katılıyor. Libya’daki savaş, kapanmak üzere olan Mısır silah fabrikalarını Birleşik Arap Emirlikleri’nin finansmanıyla harekete geçirdi. Hafter milislerinin silah depolarına düzenlediğimiz baskınlarda Mısır menşeli mühimmatlara rastladık.”

Savaş suçunun bedelini ödeyecek

Washington merkezli hukuk firması temsilcisi avukat Kevin Carroll, düzenlediği basın toplantısında, Libya’da işkencelere maruz kalan ve aile fertleri öldürülen müvekkilleri adına Hafter hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle dava açtığını söyledi. Carroll, savaş suçu işleyen Hafter’in de ABD vatandaşı olduğunu belirterek, “Hafter ve adamları yıllarca Virginia’da yaşadı ve hepsinin ABD’de çok ciddi mal varlığı bulunmakta. Bu sebeple Amerikan adaleti ile hesaplaşacaklar. Amerikalı boksör Joe Lewis’in dediği gibi, kaçabilirler ama saklanamazlar. Hafter işlediği suçların bedelini ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

(Yenişafak)

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