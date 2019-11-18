Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı

Dernek Başkanı Mohammad Kindawi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrenmek İstiyoruz" projesi kapsamında, Suriye'nin çeşitli yerlerinde imkansızlıklara rağmen eğitimine devam etmeye çalışan çocukların ellerinden tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Önceliklerinin her zaman eğitim olduğunun altını çizen Kindawi, bu anlamda İdlib kentine bağlı Hazzano bölgesinde kurulan çadırlarda eğitim gören çocuklara, kırtasiye yardımda bulunduklarını söyledi.

Kindawi, proje çerçevesinde Suriye'nin farklı kentlerinde 2 bin çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtacaklarını, onların eğitimlerine devam edebilmesi için desteklerinin süreceğini aktardı.

(AA)