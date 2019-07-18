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18 Temmuz 2019 Perşembe 07:26:57 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 07:28:17

Suriyeli Bağımsız Suriye Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Tammo: Suriye’de YPG veya PYD diye bir şey yok, sadece PKK var

Washington'da düzenlenen panele katılan Suriyeli Bağımsız Suriye Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Tammo, 'Suriye’de YPG veya PYD diye bir şey yok, sadece PKK var. Biz kendi topraklarımızda, Suriye’de özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz, PKK’nın istediği gibi değil.' ifadesini kullandı.

Türk Miras Vakfı (THO) tarafından Washington Ulusal Basın Kulübünde düzenlenen "Suriye'deki Savaş: Kürt Perspektifi" başlıklı panele, Yekiti Partisi üyesi Abdullah Kedo, Bağımsız Suriye Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Tammo, Suriyeli aktivist Faruk Bilal ve Suriye-Amerikan Konseyi üyesi Shlamo Bolts konuşmacı olarak katıldı.

Suriye'de terörün kaynağının Beşşar Esed rejimi olduğunu anlatan Abdulaziz Tammo, "Uluslararası kamuoyu başından beri bu krizi çözemedi. İran’a alan açıldı, militanları Suriye’ye girdi. Bugün Suriye İran’ın bir vilayeti oldu adeta. Bunun bedelini milyonlarca Suriyeli ödüyor." diye konuştu.

"ÖZGÜRCE YAŞAMAK İSTİYORUZ, PKK'NIN İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİL"

Tammo, "Suriye’de YPG veya PYD diye bir şey yok, sadece PKK var. Biz kendi topraklarımızda, Suriye’de özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz, PKK’nın istediği gibi değil." ifadesini kullandı.

PKK'nın Suriyeli kadın ve çocukları nasıl kullandığını ve uluslararası medyaya bunu nasıl "sattığını" anlatan Tammo, "Şu anda binlerce Suriyeli olmayan YPG/PKK militanı var. Bunlar Suriyeli Kürtlere ve Türkiye'ye düşmanlar. Türkiye'nin kendi sınırını koruma hakkı var. Suriye'de bir güvenli bölge olursa burası Suriyeli mülteciler için olmalıdır. Burada terör unsurları olmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"BUNLAR MASUM KÜRTLERİ HEDEF ALAN BİR ÖRGÜTTÜR"

YPG/PKK'nın Esed rejimiyle anlaşarak birçok kenti rahatça devraldığını hatırlatan Abdullah Keko ise "İlk yaptıkları iş, barışçıl protestocuları bastırdılar. Esed gitsin diyenleri bastırdılar. İnsanları öldürdüler, bazılarını kaçırdılar ya da hapse attılar. Bunlar masum Kürtleri hedef alan bir örgüttür. Çocuk yaştakileri askere aldılar, çoğunu kaçırdılar zorla asker yaptılar. YPG/PKK ile rejim arasındaki anlaşmayı iyi anlamamız lazım." dedi.

Faruk Bilal de Esed rejiminin desteğiyle Kandil’deki birçok PKK militanının Suriye’ye geldiğini ve oradaki Kürtler üzerinde ciddi baskı kurduğunu anlattı.

Bilal, "ABD önce yerel unsurlarla samimi bir şekilde çalışmalıdır. PKK militanları orayı terk etmelidir. Obama, Esed rejiminin sahada Suriyeli muhalifleri silmesine izin verdi. Bu ABD'nin hatasıydı." yorumunu yaptı.

Shlomo Bolts da ABD’nin YPG/PKK'ya verdiği desteğin temel gerilim noktalarından biri olduğunu kaydederek, "Trump yönetimi, YPG ile Esed rejimi arasındaki ilişkiye daha fazla odaklanmalı. Bugün rejim hala bazı bölgelerde DEAŞ'ı koruyor. Bunun Washington’da daha fazla konuşulması lazım." ifadelerini kullandı.

(AA)

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