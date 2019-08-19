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19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:29:37 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:30:37

Sudan'da yeni konseyin ilanı 48 saat ertelendi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Kebbaşi, Devlet Başkanlığı Konseyinin ilanının 48 saatliğine ertelendiğini duyurdu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK), sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) "yeni konsey için belirlediği isimler üzerinde bileşenleriyle uzlaşabilmek için süre istediğini, bu sebeple Devlet Başkanlığı Konseyinin (Egemen Konsey) ilanının 48 saatliğine ertelendiğini" duyurdu.

AGK Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi, düzenlediği basın toplantısında, dün akşam ÖDBG ile Cumhurbaşkanlığı sarayında uzun görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve tarafların Anayasal Bildiri'deki geçici yönetim mekanizmalarının teşkilinin zamanlaması konusundaki taahhütlerini teyit ettiklerini belirtti.

Kebbaşi, "Taraflar, Devlet Başkanlığı Konseyi için 5'er adayın ismini verdi ancak ÖDBG, konsey üyeliğine sunduğu bazı isimlerden vazgeçti. Nihai aday listesini sunmak için 48 saat süre talep etti." ifadesini kullandı.

ÖBDG, devleti temsil makamındaki yeni konsey için akademisyenler Ayşe Musa, Sıddık Tavır, gazeteci Muhammed el-Fekki Süleyman ile hukukçular Taha Osman ve Hasan Şeyh İdris'in isimlerini belirlemişti.

Taha Osman kısa süre önce Devlet Başkanlığı Konseyi için aday olmayacağını açıklamıştı. Osman, ÖDBG'nin önde gelen bileşenlerinden, Ömer el-Beşir rejimini deviren muhalif gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları Birliğinin (SPA) yeni konsey ve kabinede yer almaması ve adaylığının bölünmelere yol açacağı gerekçesiyle bu görevden affını istediğini açıklamıştı.

ÖDBG, Osman'ı SPA'yı temsilen yeni konseye aday göstermişti.

Konsey 11 üyeden oluşacak

Devlet Başkanlığı Konseyi 11 üyeden oluşacak. Üyelerin 5’i askeri yönetim, 5’i muhalefet koalisyonu tarafından seçilecek. Tarafların üzerinde uzlaştığı bir sivil isim de konseyde yer alacak.

ÖDBG yetkilileri, asker ile muhalefetin konseyin on birinci üyesinin azınlık gruplardan Kıpti Hristiyanlardan seçilmesi konusunda uzlaştığını belirtmişti.

Bugün, Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin atanması, Askeri Konseyin feshi ve Yargıtay Başkanı huzurunda yemin töreni yapılması bekleniyordu.

Anayasal Bildiri

AGK ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için cumartesi günü imzalar atıldı.

Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi, kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması olacak.

Konseyi oluşturacak 6 sivil, 5 asker üye bugün yemin ederek görevine başlayacak.

Yeni konsey tarafından 20 Ağustos'ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos'ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

- Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi:

- "Taraflar, Devlet Başkanlığı Konseyi için 5'er adayın ismini verdi ancak Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, konsey üyeliğine sunduğu bazı isimlerden vazgeçti. Nihai aday listesini sunmak için 48 saat süre talep etti"

(AA)

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