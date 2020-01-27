  • Bist 100
    120150
  • Dolar
    5,9452
  • Euro
    6,5518
  • Altın
    302,4480
İstanbul
7 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiltere, vatandaşlarını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye etmeye hazırlanıyor İngiltere, vatandaşlarını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye etmeye hazırlanıyor
Kongredeki demokratlardan Trump'ın seyahat yasağına karşı hamle Kongredeki demokratlardan Trump'ın seyahat yasağına karşı hamle
KOSGEB'den deprem bölgesine acil destek kredisi KOSGEB'den deprem bölgesine acil destek kredisi
Depremde enkaz altında kalan Mustafa Emir'in kurtarılma görüntüsü ortaya çıktı Depremde enkaz altında kalan Mustafa Emir'in kurtarılma görüntüsü ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti Başkan Erdoğan Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti
Sri Lanka'da ilk yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı Sri Lanka'da ilk yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'daki depremde yaralananlarda kritik bir hastamız yok Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'daki depremde yaralananlarda kritik bir hastamız yok
Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme! Uzmanlar 'katilin oyunu'nu deşifre etti Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme! Uzmanlar 'katilin oyunu'nu deşifre etti
ABD’den şoke eden açıklama! Kabul ettiler ABD’den şoke eden açıklama! Kabul ettiler
Bakan Soylu'dan HDP'li belediyelerin deprem yardımlarının engellendiği iddialarıyla ilgili açıklama Bakan Soylu'dan HDP'li belediyelerin deprem yardımlarının engellendiği iddialarıyla ilgili açıklama
AFAD: Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 50 milyon 576 bin lira toplandı AFAD: Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 50 milyon 576 bin lira toplandı
Sivasspor bir puanı uzatmada kurtardı Sivasspor bir puanı uzatmada kurtardı
Başkan Erdoğan: Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor Başkan Erdoğan: Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor
Karademir dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak Karademir dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak
ABD Başkanı Trump, sözde İsrail-Filistin barış planını yarın açıklayacak ABD Başkanı Trump, sözde İsrail-Filistin barış planını yarın açıklayacak
Ankaragücü yeni hocasını açıkladı Ankaragücü yeni hocasını açıkladı
Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB’deki muhataplarına genişleme konusunda mektup gönderdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB’deki muhataplarına genişleme konusunda mektup gönderdi
Emine Erdoğan Gambiya'da cami ve okul açılışını gerçekleştirdi Emine Erdoğan Gambiya'da cami ve okul açılışını gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan'dan Hafter'e tepki: Ateşkes ya da barış diye bir derdi yok Başkan Erdoğan'dan Hafter'e tepki: Ateşkes ya da barış diye bir derdi yok
Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden 400 bin liralık yardım Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden 400 bin liralık yardım
Panik atağın 4 fiziksel belirtisi Panik atağın 4 fiziksel belirtisi
Baş ağrısına karanfil yağı Baş ağrısına karanfil yağı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ocak 2020 Pazartesi 23:02:14 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 23:03:33

Sri Lanka'da ilk yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı

Sri Lanka'da ilk kez, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandığı bildirildi.

Sri Lanka basınında çıkan haberlere göre, Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hubey eyaletinden ülkeye gelen 40'lı yaşlarında Çinli bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 19 Ocak'ta turist olarak geldiği Sri Lanka'da rahatsızlanması üzerine 25 Ocak'ta hastaneye başvuran söz konusu kişinin, virüse ilişkin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'ndeki (IDH) tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

KANADA VE TAYVAN'DA 'YENİ TİP KORONAVİRÜS' VAKALARI ARTTI

Diğer yandan, Çin ana karası dışında yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişi sayısı Kanada'da 2, Tayvan'da 5'e yükseldi.

Ontario bölgesi Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, Çin'in Vuhan kentinden 22 Ocak günü Toronto'ya dönen ve ülkede yeni tip koronavirüsün dün ilk kez tespit edildiği 50'li yaşlardaki erkek hastanın, beraber seyahat ettiği eşinde de virüse rastlandığını ifade etti.

Williams, söz konusu kadın hastanın, Toronto'ya varmalarından bu yana karantina ve müşahede altında bulunması dolayısıyla Kanadalılar için riskin düşük olduğunu söyledi.

Focus Taiwan'ın haberine göre, Tayvan Hastalık Kontrol Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, adada doğrulanan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakası sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

Tayvan Salgın Kontrol Merkezinden, Tayvan'da bugün öğlen itibarıyla 402 şüpheli vakanın kaydedildiği, bunlardan 5'inin virüsü taşıdığının doğrulandığı belirtildi.

ÇİN'DE YENİ TİP KORONAVİRÜS NEDENİYLE 82 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde tespit edildi. "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformu, 2019-nVoC salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybının 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 844'e yükseldiğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 5, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 2, Avustralya'da 5, Nepal, Kamboçya ve Sri Lanka'da da birer vaka tespit edildi.

AA

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ