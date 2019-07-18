18 Temmuz 2019 Perşembe 13:04:04 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:19:06
Son dakika... Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız
Rus devlet şirketi Rostec'in genel direktörü Çemezov, Türkiye'nin istemesi halinde Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi.
Rus devlet şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye'nin istemesi hâlinde Türkiye'ye Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını ifade etti.
Kaynak: Sputnik
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- Son dakika... Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız
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