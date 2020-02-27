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27 Şubat 2020 Perşembe 08:01:45 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 08:28:19

Son dakika: Muhalifler İdlib'de Serakib kasabasını geri aldı

Son dakika haberine göre; TSK ve muhalifler, İdlib’de rejim ve İranlı milislere ağır darbeler indiriyor. Neyrab’da kontrolü sağlayan muhalifler Serakib’i de kontrol altına aldı. Reuters'in geçtiği habere göre Türkiye destekli muhalif unsurlar İdlib'de Serakib kasabasını 21 gün sonra geri aldı.

Gece saatlerinde İdlib'de stratejik öneme sahip olan Serakib ilçesi merkezine saldırı başlatan Türkiye destekli muhalifler bu sabah Serakib ilçesini geri aldı.

M5 YOLU YENİDEN KESİLDİ

İdlib'in doğusunda yer alan Serakib ilçesi hem M4 hem de M5 karayollarının geçtiği bir bölgede yer alıyor. Serakib'in ele geçirilmesiyle, M5 yolu yeniden kesilmiş oldu.

Bölgede çatışmaların devam ettiği aktarılıyor...

REJİME SOĞUK DUŞ

Ağır Rus bombardımanı altında yeniden Neyrab’a dönmek isteyen rejim başarılı olamadı.Neyrab’da önceki akşam kontrolü sağlayan muhalifler en az 50 rejim askerini etkisiz hale getirdi. 

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Stratejik önemdeki kasaba bu ay içerisinde Rusya destekli rejim güçleri tarafından ele geçirilmişti. Son günlerde Serakib çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Milli Savunma Bakanlığı dün gece geç saatlerde bir açıklama yaparak, bölgede düzenlenen hava saldırısı nedeniyle 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

ANKARA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Sahada şiddetli çatışmalar yaşanırken, Türkiye ve Rusya'nın masadaki İdlib pazarlığı da bugün devam edecek.

Dün Moskova'dan gelen bir heyet Dışişleri Bakanlığı'nda, savunma, istihbarat ve dışişleri yetkilileriyle görüşmüş, müzakerelere bugün de devam edilme kararı alınmıştı.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.

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