İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den Kasım Süleymani açıklaması: Suçluları acı bir intikam bekliyor
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürmes ile ilgili 'Suçluları acı bir intikam bekliyor' dedi.
İran lideri Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluları acı bir intikam bekliyor" dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamasında Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi.
Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.
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