  • Bist 100
    115932
  • Dolar
    5,9595
  • Euro
    6,6584
  • Altın
    292,6200
İstanbul
2 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şarkıcı Sıla hamile mi diye düşünürken son paylaşımı kafa karıştırdı Şarkıcı Sıla hamile mi diye düşünürken son paylaşımı kafa karıştırdı
Hafter'in Sözcüsü Mismari'yi evinde rezil eden Al Arabiya sunucusu Najwa Kassem evinde ölü bulundu Hafter'in Sözcüsü Mismari'yi evinde rezil eden Al Arabiya sunucusu Najwa Kassem evinde ölü bulundu
Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle uzmanlardan çarpıcı açıklama: Bugünden itibaren bölgedeki pek çok şey değişecek Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle uzmanlardan çarpıcı açıklama: Bugünden itibaren bölgedeki pek çok şey değişecek
Yeni yılın ilk aşk haberi Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal'dan geldi Yeni yılın ilk aşk haberi Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal'dan geldi
İranlı gazeteciden çarpıcı açıklama: Bundan sonra savaş bekliyorum İranlı gazeteciden çarpıcı açıklama: Bundan sonra savaş bekliyorum
Sezen Aksu sahiplendiği 'Boza' isimli sıpayı yalısına aldı Sezen Aksu sahiplendiği 'Boza' isimli sıpayı yalısına aldı
Ankara'da korkutan tren kazası! Ankara'da korkutan tren kazası!
Pompeo'dan Süleymani'nin ölümüyle ilgili ilk açıklama: Iraklılar onun artık olmadığına şükrediyor Pompeo'dan Süleymani'nin ölümüyle ilgili ilk açıklama: Iraklılar onun artık olmadığına şükrediyor
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den Kasım Süleymani açıklaması: Suçluları acı bir intikam bekliyor İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den Kasım Süleymani açıklaması: Suçluları acı bir intikam bekliyor
İran'dan sert açıklama: ABD haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır İran'dan sert açıklama: ABD haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır
Pentagon açıkladı: Trump talimat verdi, Kasım Süleymani öldürüldü Pentagon açıkladı: Trump talimat verdi, Kasım Süleymani öldürüldü
Kasım Süleymani Trump'ın talimatıyla Bağdat'ta öldürüldü - VİDEO Kasım Süleymani Trump'ın talimatıyla Bağdat'ta öldürüldü - VİDEO
Kasım Süleymani Trump'ın talimatıyla Bağdat'ta öldürüldü Kasım Süleymani Trump'ın talimatıyla Bağdat'ta öldürüldü
'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' diyenlere cevap 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' diyenlere cevap
Balıkesir'de sokağa dökülen küller aracı yaktı Balıkesir'de sokağa dökülen küller aracı yaktı
THY uçağı Johannesburg Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı THY uçağı Johannesburg Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı
Juventus transfere çok hızlı başladı Juventus transfere çok hızlı başladı
Fenerbahçe, Olympiakos'u De Colo ile devirdi Fenerbahçe, Olympiakos'u De Colo ile devirdi
Ev yapımı konserve hastanelik etti: 6 kişi yoğun bakımda Ev yapımı konserve hastanelik etti: 6 kişi yoğun bakımda
Acı olay, kapıda bırakılan sefer tasıyla ortaya çıktı Acı olay, kapıda bırakılan sefer tasıyla ortaya çıktı
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Meşruiyetimizi ve sivilleri korumak için her adımı atma hakkına sahibiz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Meşruiyetimizi ve sivilleri korumak için her adımı atma hakkına sahibiz
ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı
ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ocak 2020 Cuma 07:34:56 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 08:51:36

Pentagon açıkladı: Trump talimat verdi, Kasım Süleymani öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile gerçekleştiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi: 

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."

Trump'tan bayraklı mesaj 

Florida'da tatilde bulunan ABD Başkanı Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.

Saldırıda 7 kişi öldürüldü

Amerikan AP haber ajansına konuşan Iraklı üst düzey yetkililer ise saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Iraklı yetkililer, el-Mühendis'in Bağdat Havaalanına Süleymani'yi karşılamak için bir konvoyla geldiğini ve saldırının ise havaalanının kargo kısmına İranlı komutanın karşılandığı yerde yapıldığını kaydetti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu ancak İranlı generalin yüzüğünden tespit edildiğini belirtti.

AA

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ