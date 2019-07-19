19 Temmuz 2019 Cuma 16:28:16 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:42:15
Son Dakika Haberi... ABD heyeti Türkiye'ye geliyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin Pazartesi günü Ankara'ya geleceği öğrenildi.
Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT