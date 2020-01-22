Somali halkı Türkiye’yi savundu! Küstah sözlere tokat gibi cevap!

Somali’de, Twitter hesabı üzerinden Türkiye’yi hedef alan muhalif parti lideri Abdirahman Abdishakur, Somalili sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisiyle karşılaştı. Reuters haber ajansının Twitter hesabında paylaşılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin Somali tarafından deniz sahasında petrol arama çalışması yapmaya davet edildiğini açıkladığı haberini alıntılayan Wadajir Partisi başkanı Abdirahman Abdishakur, dolaylı yoldan Türkiye’nin Somali’nin doğal kaynaklarına göz diktiğini ve radikal grupları desteklediğini iddia eden skandal bir tweet paylaştı. Skandal tweetin altına kısa sürede birçok Somalili sosyal medya kullanıcısı tarafından Türkiye’yi savunan ve Abdirahman’a tepki gösteren yorumlar paylaşıldı. Somalililer, muhalif siyasetçi Abdirahman’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ağzıyla konuştuğunu savundu ve hiçbir zaman Abu Dabi’nin Somali’yi hedef alan terör eylemlerini kınamadığı hatırlatıldı. Tweetlerde, Türkiye için “Somali’nin en güvenilir müttefiği” yorumları paylaşıldı.

AĞZININ PAYINI VERDİLER

Skandal tweete yorum yapan “ayanleali69” adlı Somalili, “En azından Türkiye, BAE gibi Somali’yi bombalayıp Mogadişu’daki tüm nesilleri katletmiyor. Asla BAE’yi kınamadın. Türkiye Somali’nin en büyük müttefiğidir” sözleriyle tepkisini gösterdi. “Qalbinur10” adlı bir başka Somalili ise “Dert değil, bu BAE ağzı. BAE’ye desteği bırak. Güneş doğu yerine batıdan doğsa bile kimse Türkiye ile Somali arasındaki dostluğu bozamaz” sözleriyle Türkiye’ye destek çıktı. “salmanhaaji” adlı bir diğer hesap ise, “Bunu sana söyleten BAE! Biz iş yapmaya hazır bir ülkeyiz... ve inanıyorum ki Türkiye güvenilir bir dost ve onlarla çalışmada hiçbir yanlış yok” değerlerlendirmesini yaptı.

PETROLÜ TÜRKİYE ÇIKARSIN

“Bukhaari33” adlı bir başka Somalili ise “Türkiye bugüne kadar Somali’ye en üst düzeyde destek verdi. Petrol araması için davet edilmesi güzel haber” yorumuyla Türkiye’ye desteğini belirtti. “Yahyahurdaaye” adlı bir başka Somalili ise, “İş yapmaya geldiğinde Türkiye mi bir başka ülke mi dense, Türkiye seçilir çünkü bizi zor günlerimizde terk etmedi. Petrolümüzün araştırılması ve sondajı için Türkiye’den daha uygun bir aday göremiyorum” sözleriyle, ülkesinde Türkiye’ye olan sevgiyi ve desteği gösterdi.

Güvenlik garantisi

Öte yandan Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, ülkede son zamanlarda Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılara ilişkin, “Somali hükümeti, Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacak” dedi. Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve diğer hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası açıklama yapan Hayri, Somali’ye gösterdiği destek dolayısıyla Türk halkına minnettar olduklarını belirtti. Hayri, “Teröristler, ülkemizde devam eden Türk kalkınma projelerini durduramayacak. Somali hükümeti, Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacak” ifadelerini kullandı. Somali istihbarat birimleri ülkede Türk kuruluşlarını ve vatandaşlarını hedef alan terör saldırılarının ardında yabancı bir ülke olduğunu belirterek BAE’yi işaret etmişti.

Yaralılar uçakla getirildi

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak’ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 10’u tedavi için Türkiye’ye getirildi. 10 yaralı dün sabah Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağı tarafından Türkiye’ye getirildi. Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının Türk müteahhitlik firmasının şantiyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Yaralananlara ilk müdahalenin Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “3 vatandaşımız ile 6 Somalili ağır yaralı. Şu an durumları stabil bir hale geldi ama tedavilerine daha iyi bir şekilde devam edilmesi için ülkemize gönderiyoruz. Hükümetimiz geçen patlamada olduğu gibi bugün de uçak göndererek hastalarımızın güzel bir şekilde naklini gerçekleştirecek. Somalili dostlarımız bu saldırıdan dolayı çok üzüntülüler.”

(Yenişafak)