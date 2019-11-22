Sidney duman altında

ONLARCA KİŞİ HASTANEYE KOŞTU

8 Kasım'dan bu yana 50’den fazla yerdeki orman ve çayırlık alanlarda devam eden, yerleşim yerlerine kadar sıçrayan yangınlar, Sidney’i duman altında bıraktı. Hava kirliliği seviyesi ulusal standartların yaklaşık 10 kat üstünde çıkarken, onlarca kişi gökyüzünü saran dumanın neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvurdu. Yetkililer, solunum ve kalp rahatsızlığı olanların dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Hala kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edilmiş, 600'den fazla ev kül olmuştu.