Şeriat karşıtı Prens Selman ılımlı İslam çalışmalarına hız verdi! Suudi Arabistan kadın futbol ligi kuruyor
Selman yönetimi ılımlı İslam çalışmalarına hız verdi. Suudi Arabistan'da kadınların stadyuma girmesine izin verildikten iki yıl sonra kadın futbol ligi kurulma kararı alındı.
Suudi Arabistan'da kadın spor ligi kurulacağı duyuruldu.
Suudi hükümetine bağlı spor federasyonlarından yapılan açıklamada ligin kurulma amacı, "kadınların spora katılımlarını sağlamak" olarak açıklandı.
Kadın futbol liginin maçları başkent Riyad ve iki farklı şehirde oynanacak.
KADINLAR İKİ YIL ÖNCE STADYUMA GİRDİ
Suudi kadınların futbol stadyumlarına girmelerine Ocak 2018 itibariyle izin verilmeye başlanmıştı.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesinin ılımlı İslam'a döneceğini açıklamıştı.
Bu kapsamda ülkede sinema yasağının kaldırılmasından kadınların otomobil kullanmasına kadar bir dizi reform hayata geçti.
Suudi kadınlar yurtdışına erkek bir rehber olmadan bağımsız bir şekilde seyahat edebilme hakkını geçen yıl elde etti.
Henüz iki yıl öncesine kadar ise ülkede araba kullanan kadınlar tutuklanıyordu.
ntv.com.tr - AFP - Reuters
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