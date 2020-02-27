Şeriat karşıtı Prens Selman ılımlı İslam çalışmalarına hız verdi! Suudi Arabistan kadın futbol ligi kuruyor

Suudi Arabistan'da kadın spor ligi kurulacağı duyuruldu.

Suudi hükümetine bağlı spor federasyonlarından yapılan açıklamada ligin kurulma amacı, "kadınların spora katılımlarını sağlamak" olarak açıklandı.

Kadın futbol liginin maçları başkent Riyad ve iki farklı şehirde oynanacak.

KADINLAR İKİ YIL ÖNCE STADYUMA GİRDİ

Suudi kadınların futbol stadyumlarına girmelerine Ocak 2018 itibariyle izin verilmeye başlanmıştı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesinin ılımlı İslam'a döneceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda ülkede sinema yasağının kaldırılmasından kadınların otomobil kullanmasına kadar bir dizi reform hayata geçti.

Suudi kadınlar yurtdışına erkek bir rehber olmadan bağımsız bir şekilde seyahat edebilme hakkını geçen yıl elde etti.

Henüz iki yıl öncesine kadar ise ülkede araba kullanan kadınlar tutuklanıyordu.

ntv.com.tr - AFP - Reuters