Senatörler PKK/YPG'li teröriste kırmızı koltuğa oturttu
Barış Pınarı Harekatı'na verilen aranın bitmesine saatler kala ABD'de skandal bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısının öncülerinden Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Lindsey Graham, terör örgütü PKK/YPG'nin paravan örgütü Suriye Demokratik Konseyi Eşbaşkanı İlham Ahmed'le başkent Washington'da bir araya geldi.
Senatör Chris Van Hollen, terör örgütü elebaşı İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu.
YAPTIRIMA BEL BAĞLIYORLAR
Ahmed’i “Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi” olarak nitelendiren Van Hollen, “İlham Ahmed ile toplantımızdan sonra kuzeydoğu Suriye’de gelişen duruma ilişkin daha çok endişeliyiz. Kongre, hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye’de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı” ifadelerini kullandı.
TERÖRİSTLER "KATLEDİLİYOR"!
Amerikalı siyasetçi basın toplantısında yaptığı skandal konuşmada, “Katliamı durdurmamız gerekiyor. DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmamasını sağlamamız gerekiyor” dedi.
GRAHAM: TÜRKİYE'Yİ SUÇLUYORUM
Graham, “Herkesten çok Türkiye’yi suçluyorum. Türkiye’nin işgali (DEAŞ) mağlubiyetini riske attı” değerlendirmesinde bulundu.
Graham, Türkiye ile Kürt savaşçılar olarak nitelendirdiği teröristler arasında, uluslararası güçler tarafından izlenen bir silahsızlandırılmış bölge, bu savaşçılarla ABD işbirliğinin devamını ve güney Suriye’deki petrol sahalarının korunmasına ve izlenmesine yönelik bir çaba görmek istediğini de sözlerine ekledi.
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- Senatörler PKK/YPG'li teröriste kırmızı koltuğa oturttu
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