Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın İdlib'e yönelik kara ve hava saldırıları sürüyor.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde Erenbe köyüne hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Eriha ilçesine bağlı Ernebe köyüne düzenlenen saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Esed rejimi, Kefer Uveyd, Ernebe, Kensafra, Sermin, Kumenyas ve Neyrab yerleşimlerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenledi.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.

AA