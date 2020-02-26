  • Bist 100
    113665
  • Dolar
    6,1589
  • Euro
    6,7089
  • Altın
    327,1480
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Şehzadeler şehri' Amasya'nın müzeleri ilgi görüyor 'Şehzadeler şehri' Amasya'nın müzeleri ilgi görüyor
Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Türkiye turizmde yeni koronavirüsün etkilerini azaltmak için pazar çeşitliliğini artıracak Türkiye turizmde yeni koronavirüsün etkilerini azaltmak için pazar çeşitliliğini artıracak
Hocalı Soykırımı ve Aliyev-Paşinyan tartışması Hocalı Soykırımı ve Aliyev-Paşinyan tartışması
'Böyle Daha Güzelsin' sergisinin basın gösterimi yapıldı 'Böyle Daha Güzelsin' sergisinin basın gösterimi yapıldı
Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'koronavirüs' açıklaması: Gümrüklerde bütün önlemlerimizi aldık Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'koronavirüs' açıklaması: Gümrüklerde bütün önlemlerimizi aldık
Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal mesaj: Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim! Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal mesaj: Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim!
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü
Bakan Çavuşoğlu: Rejim işgal ettiği bölgelerden çekilmeli Bakan Çavuşoğlu: Rejim işgal ettiği bölgelerden çekilmeli
Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Esed tepkisi: Bana yaptığı teklife bak ya... Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Esed tepkisi: Bana yaptığı teklife bak ya...
Vatandaş isyanda: Yeter ki insanlar ölsün Vatandaş isyanda: Yeter ki insanlar ölsün
İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak
613 sivilin öldüğü Hocalı katliamından acı dolu kareler 613 sivilin öldüğü Hocalı katliamından acı dolu kareler
Gaziantep’te eşi tarafından vurulan ve gözünü kaybeden genç kadın: Benim hayatım bitti onun da hayatı bitsin Gaziantep’te eşi tarafından vurulan ve gözünü kaybeden genç kadın: Benim hayatım bitti onun da hayatı bitsin
Başkan Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri Başkan Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Gaziantep'te bir genç öldürüldü Gaziantep'te bir genç öldürüldü
Şarkıcı Duffy: Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum, atlatmak zaman aldı Şarkıcı Duffy: Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum, atlatmak zaman aldı
Ünlü aktör George Clooney, futbol takımına talip oldu Ünlü aktör George Clooney, futbol takımına talip oldu
"Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var" "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var"
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs 33 ülkede görüldü, Türkiye'de olmaması için gayret içindeyiz Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs 33 ülkede görüldü, Türkiye'de olmaması için gayret içindeyiz
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:39:25 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:04:54

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü

Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne düzenlediği saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın İdlib'e yönelik kara ve hava saldırıları sürüyor.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde Erenbe köyüne hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Eriha ilçesine bağlı Ernebe köyüne düzenlenen saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Esed rejimi, Kefer Uveyd, Ernebe, Kensafra, Sermin, Kumenyas ve Neyrab yerleşimlerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenledi.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER