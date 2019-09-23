Rusya savaşa hazır! Tek tek ateşlediler

  • Bist 100
    100283
  • Dolar
    5,7361
  • Euro
    6,2964
  • Altın
    279,0310
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ek tercih yurt başvuruları ne zaman 2019? KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl yapılır? Ek tercih yurt başvuruları ne zaman 2019? KYK ek tercih yurt başvurusu nasıl yapılır?
Tolga Ciğerci'den Galatasaray'a sert gönderme Tolga Ciğerci'den Galatasaray'a sert gönderme
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu
Burak Yılmaz'dan Abdullah Avcı'ya mesaj Burak Yılmaz'dan Abdullah Avcı'ya mesaj
Akla Takılanlar Hafta içi her gün 15.00'te 360 TV'de... Akla Takılanlar Hafta içi her gün 15.00'te 360 TV'de...
360 ekranlarında yeni bir program daha! Yemek Bahane Hafta içi her gün 21.30'da 360 TV'de... 360 ekranlarında yeni bir program daha! Yemek Bahane Hafta içi her gün 21.30'da 360 TV'de...
Almanya'da küçük Emine için kök hücre bağışı etkinliği Almanya'da küçük Emine için kök hücre bağışı etkinliği
'KML'nin ilaçla tedavisinde yüzde 90 başarı mümkün' 'KML'nin ilaçla tedavisinde yüzde 90 başarı mümkün'
Aşı gribe bağlı ölümlere kalkan oluyor Aşı gribe bağlı ölümlere kalkan oluyor
Galatasaray'da 227 milyon TL'lik yedek kulübesi Galatasaray'da 227 milyon TL'lik yedek kulübesi
İşitme Taraması Programları çocuklara 'ses' oluyor İşitme Taraması Programları çocuklara 'ses' oluyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı
Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tekgündüz: Türkiye ilik naklinde Avrupa'da ilk 5'te Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tekgündüz: Türkiye ilik naklinde Avrupa'da ilk 5'te
71. Emmy Ödüllerine Game of Thrones damgasını vurdu 71. Emmy Ödüllerine Game of Thrones damgasını vurdu
Ürdün'de 'Türk Filmleri Haftası' başladı Ürdün'de 'Türk Filmleri Haftası' başladı
'Sanat Güneşi' şarkılarla anıldı 'Sanat Güneşi' şarkılarla anıldı
HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: ABD İran’la savaşmaktan kaçınıyor ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: ABD İran’la savaşmaktan kaçınıyor
Lemina oynadığı futbolla Fatih Terim'i pişman etti Lemina oynadığı futbolla Fatih Terim'i pişman etti
Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova'nın eşi Altuğ Gültan kimdir? Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova'nın eşi Altuğ Gültan kimdir?
Fenerbahçe'nin hücum ikilisi şova devam ediyor Fenerbahçe'nin hücum ikilisi şova devam ediyor
Brent petrolün varili 64,89 dolar Brent petrolün varili 64,89 dolar
Galatasaray'ın stoper ikilisi taraftarları çıldırtmaya devam ediyor Galatasaray'ın stoper ikilisi taraftarları çıldırtmaya devam ediyor
Galatasaray'da Seri lige golle geri döndü Galatasaray'da Seri lige golle geri döndü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:01:17 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:30:01

Rusya savaşa hazır! Tek tek ateşlediler

Rusya'nın güneyinde 8 ülkenin katılımıyla başlatılan "Merkez-2019" askeri tatbikatından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Rusya'nın güneyinde 8 ülkenin katılımıyla başlatılan "Merkez-2019" askeri tatbikatından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı gazetesi Krasnaya Zvezda'nın yayınladığı görüntülerde çok sayıda füzenin ateşlendiği ve hedefleri tam isabet vurduğu belirtildi. Tatbikatta ayrıca, UR-77 Meterorit mayın temizleme aracının kullanıldığı görülüyor.

Tatbikata Rusya, Çin, Hindistan, Kırgızistan, Pakistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan katıldı. Tatbikatta geçtiğimiz günlerde, İskender-M balistik füzesi ve S-400 hava savunma sistemleri test edilmişti. (Haber7)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ