Rusya savaşa hazır! Tek tek ateşlediler

Rusya'nın güneyinde 8 ülkenin katılımıyla başlatılan "Merkez-2019" askeri tatbikatından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı gazetesi Krasnaya Zvezda'nın yayınladığı görüntülerde çok sayıda füzenin ateşlendiği ve hedefleri tam isabet vurduğu belirtildi. Tatbikatta ayrıca, UR-77 Meterorit mayın temizleme aracının kullanıldığı görülüyor.

Tatbikata Rusya, Çin, Hindistan, Kırgızistan, Pakistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan katıldı. Tatbikatta geçtiğimiz günlerde, İskender-M balistik füzesi ve S-400 hava savunma sistemleri test edilmişti. (Haber7)