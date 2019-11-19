Rusya'dan Karadeniz'de tatbikat

Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun açıklamasına göre, filoda bulunan 10’dan fazla gemi, Sivastopol ve Novorossiyk’teki üslerden ayrılarak füze ve topçu atışları yapmak için denize açıldı.

Karadeniz’deki tatbikatta Amiral Essen fırkateyni, Vışniy Voloçyok küçük füze gemisi, Azov gemisi ve Turbinist, Korvovets mayın gemileri ve destek gemileri yer alıyor.

Tatbikat kapsamında gemi mürettebatları deniz muharebesi, denizaltı ve kıyıdaki bir komuta noktasını tespit ve imha, hava saldırılarını püskürtme gibi konularda talim yapacak.

Tatbikatta Su-30SM uçakları da görev alacak.