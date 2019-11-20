20 Kasım 2019 Çarşamba 12:48:20 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 12:53:39
Rusya: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı. Ankara bize yeni bir operasyon planlamadığını söyledi.
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı.
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