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10 Kasım 2019 Pazar 22:12:53 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 22:27:05

Rus parlamenterler tepki gösterdi: Kaliningrad haberi imkansız ve saçma bir senaryo

Çin basınında yer alan Rusya ve NATO ordularının Baltıklar'da askeri çatışma içine girmesi halinde İttifak güçlerinin Kaliningrad'ı 2 gün içinde ele geçirebileceği haberi Rusları kızdırdı. Habere tepki gösteren Rus parlamenterler böyle bir senaryonun imkansız ve saçma olduğunu öne sürdü.

Rusya ve NATO ordularının Baltıklar'da askeri çatışma içine girmesi halinde İttifak güçlerinin Kaliningrad'ı 2 gün içinde ele geçirebileceği öne sürüldü. Çin basınında yer alan Rusya ve NATO ordularının Baltıklar'da askeri çatışma içine girmesi halinde İttifak güçlerinin Kaliningrad'ı 2 gün içinde ele geçirebileceği haberi Rusları kızdırdı. Habere tepki gösteren Rus parlamenterler böyle bir senaryonun imkansız ve saçma olduğunu öne sürdü.

'NATO, KALİNİNGRAD'I 2 GÜNDE ELE GEÇİREBİLİR'

Çin'de yayın yapan eastday.com haber sitesi, Baltıklar'da Rusya ile NATO arasında askeri çatışma çıkması durumunda yaşanması muhtemel senaryoyu içeren bir makale yayınladı.

Makaleye göre NATO, Rus ordusuyla olası bir çatışmada Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad'ı 2 gün içinde kontrolü altına alabilir.

Rusya'nın buna cevaben 5 gün içinde 5-8 Avrupa başkentini vurabileceğini belirten makalenin yazarı, bunun sonucunda çatışmanın bölgeselden küresel boyuta geçeceğinin altını çizdi.

RUSYA'DAN YANIT

Rus parlamenterler, Çin'de yayın yapan eastday.com sitesinin yayınladığı makalede Kaliningrad'ın NATO güçleri tarafından 2 gün içinde ele geçirebileceği yönündeki iddialara karşılık verdi.

‘HİTLER'Lİ GÖNDERME’

Sputnik'in haberine göre, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Senatör Sergey Tsekov, İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler’in birkaç gün içinde Sivastopol’ü ele geçirme planları yaptığını hatırlattı.

RBK televizyonuna konuşan Tsekov, “Olacağını sanmasam da birinin aklına birden böyle bir şey gelecek olursa orayı hızlı ele geçirmek için çok beklerler” ifadelerini kullandı.

Federasyon Konseyi’nin diğer bir üyesi Senatör Vladimir Lukin, bu tür planları yapan kişilerle ilgili kıskançlık duymadığını söyledi: “Elbette ki ifade özgürlüğü diye bir şey var, fakat şöyle bir İngiliz ifadesi de var; konuşmak, her zaman susmaktan daha iyi olmalı.”

‘SAÇMA BİR SENARYO’

Senatör Aleksey Puşkov ise Kaliningrad’ın ele geçirilmesi ile ilgili iddiaları ‘saçma bir senaryo’ olarak tanımladı.

Twitter hesabından konu ile ilgili bir paylaşım yapan Puşkov, “NATO’nun büyük bir çatışma riskine girmeden Kaliningrad’ı ele geçirme şansı bulunmuyor. Şuna eminim ki NATO’dakiler bunu anlıyor” ifadelerini kullandı.

Rus parlamenter, basında çıkan bu tür haberlerin ‘ABD’deki birilerinin’ savaşma arzusundan kaynaklandığını tahmin etti.

RUS BASINI BATI MEDYASINA DİKKAT ÇEKTİ

Rus haber sitesi Sputnik'in haberinde Kaliningrad’ın ele geçirilmesi ile ilgili haber ve araştırmalar Batı medyasında sıklıkla yer alabildiğine dikkat çekildi.. Örneğin ekimde Washington merkezli Jamestown Foundation’ın uzmanı Richard Hooker, NATO’nun Kaliningrad bölgesini ele geçirme olasılığını değerlendirmesi gerektiğini savunmuştu.

Bunun üzerine Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, şakacı bir üslupla Hooker’in çalışmasının ABD’de en iyi bilimkurgu ve fantezi çalışmalarına verilen Nebula Ödülü’ne layık olduğunu ifade etmişti.

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