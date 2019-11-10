  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7650
  • Euro
    6,3579
  • Altın
    271,5200
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Antalya’da korkutan yangın! Antalya’da korkutan yangın!
Trabzonspor'a genç yıldızından kötü haber Trabzonspor'a genç yıldızından kötü haber
'2019 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü' sahibini buldu '2019 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü' sahibini buldu
Masterchef Eda elendi mi? Masterchef Eda Karabulut Nayır kimdir? Masterchef Eda elendi mi? Masterchef Eda Karabulut Nayır kimdir?
Rus Dışişleri: ABD, Rusya'ya vize savaşı açtı Rus Dışişleri: ABD, Rusya'ya vize savaşı açtı
Kızıl Elmas konusu ne, oyuncuları kimler? Kızıl Elmas hangi kanalda saat kaçta? Kızıl Elmas konusu ne, oyuncuları kimler? Kızıl Elmas hangi kanalda saat kaçta?
TEM’de kaza yapan TIR'daki sıfır otomobiller hurdaya döndü TEM’de kaza yapan TIR'daki sıfır otomobiller hurdaya döndü
Samsunspor-Hacettepe maçında Atatürk için saygı duruşu Samsunspor-Hacettepe maçında Atatürk için saygı duruşu
BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 12 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında: BİM'e bu hafta neler geliyor?
Mainz'da Sandro Schwarz’ın görevine son verildi Mainz'da Sandro Schwarz’ın görevine son verildi
Türkiye 'geleceğe nefes' projesine sahip çıktı Türkiye 'geleceğe nefes' projesine sahip çıktı
İspanya son 4 yılda 4. kez sandık başında İspanya son 4 yılda 4. kez sandık başında
Göztepe - Malatyaspor maçında kazanan çıkmadı Göztepe - Malatyaspor maçında kazanan çıkmadı
Tel Abyad'da bombalı saldırı: 8 ölü, 30 yaralı Tel Abyad'da bombalı saldırı: 8 ölü, 30 yaralı
11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü mesajları, sözleri, resimleri sizlerle! 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü nedir? 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü mesajları, sözleri, resimleri sizlerle! 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü nedir?
Hollanda: Türkiye DEAŞ'lıları yargılamak zorunda değil Hollanda: Türkiye DEAŞ'lıları yargılamak zorunda değil
Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık Mağarası Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık Mağarası
11 Kasım Merkür tutulması canlı nereden izlenir? 11 Kasım Merkür tutulması nedir, burçlara etkileri neler? 11 Kasım Merkür tutulması canlı nereden izlenir? 11 Kasım Merkür tutulması nedir, burçlara etkileri neler?
Seyir halindeki otobüs yandı Seyir halindeki otobüs yandı
Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı
Galatasaray'a yıldız golcüsünden kötü haber geldi Galatasaray'a yıldız golcüsünden kötü haber geldi
Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikimi ne zaman? Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikimi töreni nerede? Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikimi ne zaman? Geleceğe Nefes 11 milyon fidan dikimi töreni nerede?
2. Sıfır Atık Zirvesi'nde dünyada sıfır atık yönetimi konuşuldu 2. Sıfır Atık Zirvesi'nde dünyada sıfır atık yönetimi konuşuldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Kasım 2019 Pazar 17:17:34 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 17:44:12

Rus Dışişleri: ABD, Rusya'ya vize savaşı açtı

ABD'nin Rus futbol kulübü Spartak Moskovalı futbolculara vize vermemesini eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Washington'un Ruslara vize savaşı açtığını ifade etti.

Rus basınına konuşan kaynak, "ABD, Ruslara karşı gerçek bir vize savaşı açtı. Sanat, kültür ve spor temsilcileri dahil herkes zarar görüyor. Vizeler ya düzenlenmiyor ya da etkinlikler bittikten sonra düzenleniyor" dedi.

Yetkili, "Bu, siyasi kaynakların açık şekilde kullanılmasıdır. Muhtemelen bu tutumun nedenlerinden biri, Rusların katılmalarına izin verilmediği ABD'deki etkinliklerle ilgili alanlarda haksız rekabet yaratma isteğidir" diye ekledi.

Spartak Moskova kulübü, Ocak 2020'de ABD'de düzenlenecek bir turnuvaya katılacaktı. Ancak Rus ekibinin vize sorunları nedeniyle turnuvaya katılamayacağı basına yansımıştı.

(Sputnik)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ