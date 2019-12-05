  • Bist 100
    108659
  • Dolar
    5,7516
  • Euro
    6,3886
  • Altın
    272,5840
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan Azize dizisiyle ilgili yeni gelişme Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan Azize dizisiyle ilgili yeni gelişme
Rum yönetimi Türkiye'ye karşı tehditler savurdu: Her türlü silahı kullanacağız Rum yönetimi Türkiye'ye karşı tehditler savurdu: Her türlü silahı kullanacağız
Ayşe'nin ölümünde flaş gelişme! Zanlı doktorun mesajları ortaya çıktı Ayşe'nin ölümünde flaş gelişme! Zanlı doktorun mesajları ortaya çıktı
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan VAR açıklaması Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan VAR açıklaması
Kupada Karadeniz derbisinde kazanan taraf Rizespor Kupada Karadeniz derbisinde kazanan taraf Rizespor
İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge ortaya çıktı İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge ortaya çıktı
Beşiktaş kupada büyük avantaj sağladı Beşiktaş kupada büyük avantaj sağladı
Temsilciler Meclisinden, Adalet Komitesine 'azil maddelerini yazmaya başlayın' çağrısı Temsilciler Meclisinden, Adalet Komitesine 'azil maddelerini yazmaya başlayın' çağrısı
Sosyal medyada terör propagandası yapan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı Sosyal medyada terör propagandası yapan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı
Okullar Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde tatil edildi Okullar Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde tatil edildi
Terör örgütü PKK/YPG'den Rasulayn'da hain saldırı: 2 ölü, 10'dan fazla sivil yaralı Terör örgütü PKK/YPG'den Rasulayn'da hain saldırı: 2 ölü, 10'dan fazla sivil yaralı
Denizlispor deplasmanda avantajlı döndü Denizlispor deplasmanda avantajlı döndü
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat UMH ve TBMM tarafından onaylandı Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat UMH ve TBMM tarafından onaylandı
Paris'te polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor Paris'te polis göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor
Arda Turan, Galatasaray'a geri dönmek istiyor Arda Turan, Galatasaray'a geri dönmek istiyor
Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Nasıl bir cevap vereceğimizi iyi biliyoruz Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Nasıl bir cevap vereceğimizi iyi biliyoruz
FETÖ'nün sözde "Gümüşhane il imamı" tutuklandı FETÖ'nün sözde "Gümüşhane il imamı" tutuklandı
Faizlerin düşmesi sektörü canlandırır, canlanma da istihdamı arttırır Faizlerin düşmesi sektörü canlandırır, canlanma da istihdamı arttırır
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ekipler olay yerine sevk edildi İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ekipler olay yerine sevk edildi
Türk Kızılay, Arnavut depremzede ailenin yardımına koştu Türk Kızılay, Arnavut depremzede ailenin yardımına koştu
Kar yağışı ile şehirler beyaza büründü Kar yağışı ile şehirler beyaza büründü
Antalya'da Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya 144 bin 394 lira ceza kesildi Antalya'da Nifrit deresini kirleten iki fabrikaya 144 bin 394 lira ceza kesildi
Başkan Erdoğan: İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor Başkan Erdoğan: İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor
Libya'daki El-Fil petrol sahasının üretimi durduruldu Libya'daki El-Fil petrol sahasının üretimi durduruldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Aralık 2019 Perşembe 22:08:24 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 22:21:09

Rum yönetimi Türkiye'ye karşı tehditler savurdu: Her türlü silahı kullanacağız

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat ve Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj faliiyetleri Rum yönetimini rahatsız etti. Türkiye'nin hamlesiyle planları bozulan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sebebiyle Türkiye aleyhine Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtıklarını söyledi. Anastasiadis, "Her türlü yasal silahı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat ve Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj faliiyetleri Rum yönetimini rahatsız etti..

Türkiye'nin hamlesiyle planları bozulan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sebebiyle Türkiye aleyhine Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtıklarını söyledi.

Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetleri hakkında bugün açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ın haklarını korumak adına Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunduklarını söyledi.

Anastasiadis yaptığı son dakika açıklamasında, "Egemen haklarımızı korumak için her yasal silahı, her uluslararası forumu, her uluslararası örgütü kullanacağımızı söyledik" dedi.

ELÇİLİK KABUL ETMEDİ

Rum lider, Lahey'e başvuru ile ilgili Atina'daki Türkiye Büyükelçiliğine bildirim yapmaya çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını ifade etti. Anastasiadis, ilgili dosyanın Türkiye'ye başka yollarla gönderildiğini söyledi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2011'deki anlaşmada belirlenen hat A ve B noktaları gösterilen haritada, Türkiye ve Mısır arasındaki "ana karalar arası ortay hat" C, D ve E noktalarıyla işaretlendi. Türkiye ile Libya'nın geçen hafta imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile belirlenen noktalar ise E ve F şeklinde gösterildi..

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ