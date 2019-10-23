Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Miheyev: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı
Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin füzeler de dahil olmak üzere tüm unsurlarının sevkiyatını yaptığını ifade etti.
Gazetecilere konuşan Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye füzeler de dahil, S-400’lerin tüm unsurlarının sevkiyatının tamamlanıp tamamlanmadığı yönündeki soruya “Evet” yanıtını verdi.
Miheyev, “Lojistik ve sevkiyat konusunun üstesinden başarıyla geldik. 72 uçuş gerçekleştirildi. Her şey net bir şekilde yapıldı, hiçbir aksama olmadı” dedi.
Miheyev, sözleşmenin planlanan süreden önce yerine getirildiğini vurguladı.
(Sputnik)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Miheyev: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı
- Şili Devlet Başkanı, halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi
- Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın ardından ABD'den dikkat çeken görüşme
- Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe
- ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye bir NATO müttefiki ve bir NATO müttefiki ile savaşa girecek değiliz