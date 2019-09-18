Rekora kulaç

KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPTI

İngiltere ve Fransa arasında bulunan Manş Denizi, yıllardır binlerce yüzücü tarafından geçildi. Ancak ABD’li maraton yüzücüsü Sarah Thomas, son denemeyle adını tarihe yazdırdı. 37 yaşındaki sporcu, Fransa’dan pazar sabahı erken saatlerde başladığı yolculuğunu, 54 saat boyunca yüzerek, dün 06.30’da (TSİ 08.30) İngiltere’nin Dover limanında noktaladı. 2007, 2012 ve 2016 yıllarında da Manş’ı yüzerek geçen Thomas, son denemesinde dünya rekoruna imza attı.

‘İNANILMAZ BİR ZAFER’

Karaya çıktığında başarısını çikolata yiyerek kutlayan başarılı yüzücü, “Bunu yaptığıma inanamıyorum. O kadar yoruldum ki tüm gün uyumak istiyorum” dedi. Kasım 2017’de kanser teşhisi konulan Thomas, rekorunu kanserden kurtulan tüm kişilere adadığını söyledi. Denemenin resmi gözlemcisi Kevin Murphy, “Büyük bir zafer, dayanıklılığının sınırlarını test etti. Bu inanılmaz ve kesinlikle ilham verici. Sonunda hepimiz çok duygulandık” ifadelerini kullandı.