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15 Ekim 2019 Salı 22:22:45 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 22:24:52

Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme çalışmalarına ilişkin görüntü paylaşıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında yürütülen arama-tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

AA

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