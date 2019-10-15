15 Ekim 2019 Salı 22:22:45 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 22:24:52
Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme çalışmalarına ilişkin görüntü paylaşıldı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında yürütülen arama-tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.
AA
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