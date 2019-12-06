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06 Aralık 2019 Cuma 11:29:04 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 11:30:18

Putin'den flaş açıklama: ABD ile koşulsuz anlaşmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Stratejik Silah Azaltma Anlaşması’nın (START-3) uzatılması için ABD ile koşulsuz anlaşmaya hazır olduklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un yanı sıra askeri kabine ile Rusya'nın Soçi kentinde özel bir toplantı gerçekleştirerek Rusya'nın savunma sanayi ve askeri yeterliliği ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

PUTIN: RUS ORDUSU YAPAY ZEKAYA YÖNELMELİ

Rus ordusunun yapay zekaya yönelmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Bugün gündemimizde yapay zeka kullanılan teknolojilerde dahil ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konular var. Günümüzde birçok açıdan geleceği belirleyecek fiziksel ilkelere dayalı silahlar, modern silahlar ve teçhizat türleri ve robotik sistemler için yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Gelecek vaat eden silahlarımızın analiz sonuçlarını kapsamlı bir şekilde incelemek gerekiyor" dedi.

"RUSYA SADECE FÜZE ATMAKLA İLGİLENMİYOR"

Yıl ortasında Rusya ve ABD'nin karşılıklı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile ilgili konuşan Putin, Rusya'nın anlaşmadan çekilmek istemediğini hatırlatarak, "Bu toplantıda INF anlaşmasının sona ermesinden sonra ABD'nin tehditlerini tartışacağız. Rusya şuanda silah yarışı veya sadece füze atmakla ilgilenmiyor. Bilindiği gibi Rusya olarak bu füzelerin konuşlandırılmasıyla ilgili moratoryum (anlaşmanın gecikmesi veya askıya alınması) duyurduk. Diğer taraflardan buna dair hiçbir teki gelmedi. Sadece Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emanuel Macron'dan cevap aldık. Bu bizi silahlanmaya zorluyor" dedi.

Putin ayrıca anlaşmadan ABD'nin tek taraflı olarak çekildiğini fakat yine de Rusya'yı suçlamaya devam ettiğini savundu.

"ELDE KALAN TEK ANLAŞMA YENİLENMELİ"

Rusya lideri Putin, INF anlaşmasının sonlandırılmasından sonra ortada sadece Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) kaldığını ve bu anlaşmanın da süresinin 5 Şubat 2021'de sonlanacağını hatırlatarak, "Silahsızlanma gündemimizin başka bir yönü daha var, oda START-3 anlaşması. Bu anlaşma yakında sona erecek. Bu anlaşmanın uzatılması için tüm şartlarımız ortada fakat şu ana kadar muhataplarımızdan bir tepki görmedik. Bu konuda Rusya'nın tavrını tekrar yinelemek istiyorum. Rusya, yeni yılın hemen öncesinde herhangi bir koşul olmadan START-3 anlaşmasını uzatmaya en kısa sürede hazırdır. Böylelikle bu konudaki tavrımızla ilgili farklı taraflardan yorum yapılmayacaktır, bunu resmen duyuruyorum" dedi.

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