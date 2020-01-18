Protestocular, Macron'un tiyatrosunu erken bitirdi!
Emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonunu bastı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde çıkabildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonun önünde toplandı.
Emeklik reformunu protesto eden gösterciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalıştı ancak polis engeliyle karşılaştı.
Macron ise tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabildi.
Fransa'da 5 Aralık'tan bu yana Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler düzenleniyor.
AA
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