30 Mart 2020 Pazartesi 15:07:55 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:08:31
Prens Charles karantinadan çıktı
Koronavirüs testleri pozitif çıkan Prens Charles'tan son dakika haberi geldi. Karantina altında olan Charles'ın karantinadan çıktığı öğrenildi.
Koronavirüs testleri pozitif çıkan Prens Charles karantinadan çıktı. Kraliçe Elizabeth'in oğlu Birleşik Krallık Veliaht Prensi Charles'ta koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı. 71 yaşındaki Prens Charles'ın İskoçya'daki evinde karantina altına alındığı duyurulmuştu.
Charles adına karantinadan bir mesaj paylaşılmış, "Prens Charles tüm geçmiş olsun dilekleriniz için samimiyetle teşekkür ediyor" denilmişti.
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