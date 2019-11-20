20 Kasım 2019 Çarşamba 19:55:18 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 20:05:08
Pompeo: Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme yaptık
ABD Dışişleri Bakano Pompeo: Brüksel'de Mevlüt Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi.
NATO Karargahında gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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