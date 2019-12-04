  • Bist 100
    107701
  • Dolar
    5,7519
  • Euro
    6,3695
  • Altın
    273,0870
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Otomobil uçar gider Otomobil uçar gider
Hayırsever Beckham Hayırsever Beckham
Patronlar işi bıraktı Patronlar işi bıraktı
Bakan Selçuk: Katilin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız Bakan Selçuk: Katilin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı
Asteroit avına çıkıyorlar Asteroit avına çıkıyorlar
İtalya Başbakanı Conte: NATO 70 yıldır referans noktasıdır böyle olmaya da devam edecektir İtalya Başbakanı Conte: NATO 70 yıldır referans noktasıdır böyle olmaya da devam edecektir
Çılgın mucit hâkim karşısında Çılgın mucit hâkim karşısında
ABD'li anayasa uzmanlarından 'azil sürecine' destek ABD'li anayasa uzmanlarından 'azil sürecine' destek
Konutta büyük avantaj! İndirim üstüne indirim Konutta büyük avantaj! İndirim üstüne indirim
Sahibi oldukları 6 köpek bahçelerinde bu halde bulundu Sahibi oldukları 6 köpek bahçelerinde bu halde bulundu
'Türkiye fırsatlarla dolu' 'Türkiye fırsatlarla dolu'
Emekliye aile yardımı Emekliye aile yardımı
Londra deklarasyonuna Türkiye damgası! 'Terörün her türü hepimize tehdit' Londra deklarasyonuna Türkiye damgası! 'Terörün her türü hepimize tehdit'
Pentagon'dan S-400 açıklaması: Elbette Türkiye NATO’nun değerli bir üyesi Pentagon'dan S-400 açıklaması: Elbette Türkiye NATO’nun değerli bir üyesi
AB liderleri, Başkan Erdoğan ile tekrar bir araya gelecek AB liderleri, Başkan Erdoğan ile tekrar bir araya gelecek
Eski eşleri birbirine girmişti! Işın Karaca'dan flaş hamle Eski eşleri birbirine girmişti! Işın Karaca'dan flaş hamle
Mehmetçikten küçük Pınar'a ziyaret Mehmetçikten küçük Pınar'a ziyaret
160'ı yıkıldı, sıra diğerlerinde 160'ı yıkıldı, sıra diğerlerinde
MSB: PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu MSB: PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Galatasaray-Tuzlaspor CANLI Galatasaray-Tuzlaspor CANLI
Düelloda kazanan Erzurumspor oldu Düelloda kazanan Erzurumspor oldu
Putin: ABD uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor Putin: ABD uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor
Ceren'in katili 14 yıl önce bir çocuğu öldürmüş Ceren'in katili 14 yıl önce bir çocuğu öldürmüş

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Aralık 2019 Çarşamba 21:39:45 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 21:52:06

Pentagon'dan S-400 açıklaması: Elbette Türkiye NATO’nun değerli bir üyesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood, "(S-400 konusunda) Henüz pes etmedik. Bir başka yol izlemeleri konusunda ikna etmek için Türklerle görüşmeye devam ediyoruz. Sorunu olumlu şekilde çözmeye çalışmak için diyaloğa devam edeceğiz. Elbette Türkiye NATO’nun değerli bir üyesi." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood, Pentagon'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'yi S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçirmeye çalıştıklarını ifade eden Rood, "Bu konuda henüz pes etmedik. Bir başka yol izlemeleri konusunda ikna etmek için Türklerle görüşmeye devam ediyoruz. Sorunu olumlu şekilde çözmeye çalışmak için diyaloğa devam edeceğiz. Elbette Türkiye NATO’nun değerli bir üyesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütü ile mücadelesine de değinen Rood, "Türklerin bazı planlamalar konusunda daha yapıcı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Müsteşar, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin bazı boyutları üzerindeki çalışmaların da iyi gittiğini vurguladı.

"İRAN'IN SALDIRI İHTİMALİNE DAİR EMARELER GÖRÜYORUZ"

İran konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rood, İran rejimine yönelik maksimum baskı politikasına rağmen Tahran'ın saldırgan tavırlarından vazgeçmediğinin Amerikan istihbaratı tarafından tespit edildiğini öne sürdü.

Rood, "Malum nedenlerden dolayı detayına girmeyeceğim ancak muhtemel bir İran saldırısına ilişkin emareleri görmeye devam ediyoruz. Bu konuda kaygılıyız." diye konuştu.

İran'ın bu yıl içinde birçok saldırı gerçekleştirdiğini belirten Rood, saldırganlık konusunda İran yönetiminin niyetini aslında bir süredir ortaya koyduğunu belirtti.

İran ile ilgili "dinamik olmaya devam edeceklerini" ifade eden Rood, "Yanıtımız da dinamik olacak." dedi.

Rood, ABD'nin bölgeye gönderdiği 14 bin askerin tam olarak nereye konuşlandırıldığı veya sabit bir noktada kalıp kalmayacağına ilişkin ise herhangi bir karara varmadıklarını kaydetti.

"UKRAYNA YARDIMLARININ KESİLMESİ KONUSUNDA NET BİR AÇIKLAMA ALMADIM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasına konu olan Ukrayna'ya yapılması gereken askeri yardımların askıya alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rood, yardımlar askıya alındıktan sonra haberdar edildiğini dile getirdi. Rood, "Yardımların askıya alınmasına ilişkin yolsuzluklara yönelik kaygılar olduğu dışında net bir açıklama almadım." dedi.  

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ