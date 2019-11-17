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17 Kasım 2019 Pazar 09:10:51 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 09:14:38

Patriot'ları S-400'e dönüştürüp kullandılar!

İsrail Hava Kuvvetleri'nin "Mavi Bayrak Hava Tatbikatı"nda ABD ve Avrupa ülkelerinden müttefikleri ile birlikte Rus füze savunma sistemi S-400'e karşı koyma taktikleri icra ettikleri öğrenildi. Tatbikata F-35 savaş uçakları da ilk kez katıldı.

Breaking Defense portalının haberine göre, İsrail'in ev sahipliğinde Uvda Hava Üssü'nde gerçekleşen Mavi Bayrak hava tatbikatında İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ve Avrupa ülkelerinden müttefikleri ile birlikte Rus füze savunma sistemi S-400'e karşı koyma taktikleri icra etti.

F-35'LER İLK KEZ KULLANILDI

İsrailli pilotların yanı sıra Amerikan, Alman, İtalyan ve Yunan pilotlarının da katıldığı tatbikatta İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait birkaç 5. nesil F-35 ve F-16 uçaklarının, ayrıca diğer ülkelere ait 30'un üzerinde F-16, F-35 ve Eurofighter Typhoon jetlerinin yer aldığı kaydedildi. Tatbikata F-35 savaş uçakları da ilk kez katıldı.

S-400 İMİTASYONU İÇİN PATRIOT KULLANILDI

Jetlerin hava çatışması ve hava savunma sistemlerine saldırı taktikleri icra ettikleri belirtilen haberde, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin imitasyonu için Amerikan yapımı MIM-104 Patriot sistemlerinin kullanıldığı kaydedildi.

TATBİKAT ÇATIŞMA BÖLGESİNE YAKIN BİR YERDE DÜZENLENDİ

Tatbikatın Negev Çölü'nde, Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgesinin yakınında gerçekleştiği ifade edildi.

ÜRDÜN DE KATILDI

Tatbikatın katılımcıları arasında olmamasına rağmen Ürdün de Mavi Bayrak'a katıldı. Ürdün'den havalanan F-16'lar tatbikat süresinde İsrail hava sahasında diğer uçaklarla birlikte uçtu.

(Sputnik)

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