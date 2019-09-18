Parayı veren lord olacak

KALENİN 300 ODASI VAR

Popüler televizyon dizisi Downton Abbey sayesinde üne kavuşan İngiltere’deki Highclere Kalesi’nin sahipleri Kont ve Kontes Carnarvon, ‘lord ve lady tecrübesi’ yaşamak isteyenler için evlerinin kapılarını açacağını duyurdu. Dizinin film versiyonunun çıkışını kutlamak adına internete verilen ilana göre, 2 konuk, 120 sterlin (yaklaşık 850 TL) karşılığında, 26 Kasım’da kalenin 300 odasından birinde kalacak ve ‘bir soylu gibi’ ağırlanacak.

BAŞVURULAR 1 EKİM’DE AÇILACAK

Konuklar, geleneksel bir yemeğin ardından verilecek kokteylde kont ve kontese katılacak. Ayrıca kalede yapılacak özel bir tura katılacak. Rezervasyonlar 1 Ekim’de açılacak ancak başvuru yapanlardan Downton Abbey dizisine olan tutkularını göstermeleri istenecek. En yaratıcı mesaj yazan konaklama hakkını kazanacak. Kontes Carnarvon, “Highclere Kalesi’ne evim diyebilmek inanılmaz bir ayrıcalık ve zevk” ifadelerini kullandı.