Pakistan'da cami imamı Başkan Erdoğan'dan Cuma namazını kıldırmasını isterse...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumunun ardından cuma namazını Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı.

Cami imamının, “Siz varken ben imamlık yapamam namazı siz kıldırın” sözleri sonrası Başkan Erdoğan'ın mütevaziliği büyük beğeni topladı.