Pakistan'da cami imamı Başkan Erdoğan'dan Cuma namazını kıldırmasını isterse...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mevkidaşı Arif Alvi ile birlikte Cuma namazı kıldı. Cami imamı Başkan Erdoğan'dan, Cuma namazının farzını kıldırmasını isteyince renkli görüntüler ortaya çıktı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumunun ardından cuma namazını Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı.
Cami imamının, “Siz varken ben imamlık yapamam namazı siz kıldırın” sözleri sonrası Başkan Erdoğan'ın mütevaziliği büyük beğeni topladı.
Cami imamının Cuma namazını kıldırması için Başkan Erdoğan'a ricada bulunduğu anlar;
- İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
- Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
- ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır
- Almanya'dan İdlib ve Esed açıklaması! Savunmasız insanların ölümünü göze alıyor