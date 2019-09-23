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23 Eylül 2019 Pazartesi 10:06:48 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:15:30

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi: Hindistan savaş açarsa Pakistan bu savaşa girer

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cammu Keşmir krizine ilişkin, Hindistan'ın savaş açması halinde karşılık vermekten başka seçenekleri olmayacağını belirterek "Hindistan savaş açarsa Pakistan bu savaşa girer." dedi.

Cumhurbaşkanı Alvi, başkent İslamabad'da Türk medya heyetini kabulünde, Cammu Keşmir konusunda Hindistan ile savaşma ihtimalleri ve krizin çözümü için Türkiye'den beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Pakistan'ın tarihi bağlarına vurgu yapan Alvi, iki ülkenin de özellikle insani yanlarıyla ön plana çıktığını belirtti.

 Alvi, Pakistan ve Türkiye'nin çok sayıda mülteciye kapılarını açtığına dikkati çekerek "Dünyanın geri kalanı bize insanlığı öğretiyor ama daha yüzer tane mülteciyi bile ülkelerine almadılar." diye konuştu.  

"Hindistan Hitler'i örnek aldı"

Hindistan'ın ekonomik ve askeri gelişmesine karşın bölgesindeki ülkelerle iyi ilişkiler kuramadığına işaret eden Alvi, ilk etapta laik bir çizgi izlediklerini, ardından Hindu milliyetçiliğine yöneldiklerini söyledi.

Alvi, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi, Mein Kampf'ı (Kavgam) ve Hitler'i kendilerine örnek aldı." diyerek 30 yıldır bu "anti azınlık" politikasına devam ettiklerini belirtti.

Hindistan'da binlerce Müslüman'ın öldürüldüğünü anımsatan Alvi, "1984-1986 arasında neredeyse günde üç bin kişi öldürülüyordu. Hindistan, yaklaşık 700 senelik İslami tarihini reddediyor. Bu tarihlerini kitaplardan çıkarıyorlar. Bunu da en iyi anlayabilecek olan ülke Türkiye’dir. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Alvi, Hindistan'daki akrabalarından yıllardır haber alamadığını söyleyerek "Son 20 yıldır benimle iletişim kurmaktan bile korkuyorlar." ifadesini kullandı.

"1972'den bu yana BM'de Keşmir üzerine toplantı yapılmadı"

Alvi, Hindistan'da çok büyük isyanlar çıkabileceği uyarısında bulunarak oradaki Müslüman sayısının Pakistan'ın nüfusundan bile fazla olduğunu vurguladı.

Hindistan'ın, Birleşmiş Milletlerin (BM) çok uluslu bir topluluk olduğunu kabul ettiğini dile getiren Alvi, şöyle devam etti:

"1972'de de BM'de Keşmir meselesi tartışıldı ama Hindistan hep 'Ben kendim hallederim' dedi. Bu sebeple 1972'den beri BM'de Keşmir üzerine hiçbir toplantı yapılmadı. Hindistan hep 'Bu bizim iç meselemiz' dedi. Filistin için 'İsrail'in iç meselesi' dedi. Sonra dediler ki 'Bu iki taraflı bir meseledir, bir anlaşmazlıktır'. Bunun üzerine Pakistan 'O zaman gelin, hadi masaya oturalım' deyince bu meseleyi de reddettiler. Bu, dünyanın kafasını karıştırmak için yapılmış bir girişimdir."

Alvi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Cammu Keşmir sorununun çözümüne ilişkin yapıcı çabaları için teşekkür ederek "Hindulaştırma politikası tüm azınlıklar için çok tehlikelidir. Türkiye'ye bütün forumlarda Pakistan'ı desteklediği için teşekkür ediyorum. Keşmirlileri dünyada terörist damgası yemekten kurtardığı için yeniden teşekkür ediyorum." dedi. 

"Hintler barış yapmayı zayıflık olarak görüyor"

Keşmir'in Pakistan'ın bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Alvi, oradaki siyasi liderlerin serbest bırakılması, Keşmirlilerin maruz kaldığı ev hapsinin sonlandırılması ve BM kararlarına göre referandum yapılması gerektiğine dikkati çekti. 

Alvi, Hindistan'dan birçok defa barış talebinde bulunduklarını belirterek "Ama Hintler barış yapmayı hep zayıflık olarak değerlendirdiler. Başbakan İmran Han, Hindistan'a en başında 'Hiçbir şey yapmayın, barış yapalım' dedi ama Hindistan sınırı geçti. Biz inanıyoruz ki eğer Hindistan masaya gelmezse Keşmir'de çok daha fazla direniş olacaktır. Mesela mülteci sorunu ortaya çıkacaktır. İnsanlar Keşmir'de sınırı geçecek ve Pakistan'a gelecektir." diye konuştu.

"Hindistan savaş açarsa Pakistan bu savaşa girer." ifadesini kullanan Alvi, Hindistan'ın nükleer gücünün buradaki en tehlikeli unsur olduğunu söyledi.

Alvi, Hiroşima ve Nagazaki benzeri bir durumun tekrar yaşanmaması temennisini dile getirerek şunları kaydetti:

"Pakistan bir savaş başlatmayacak. Bir kez savaş başladığında, her şey kontrolden çıkar. Ama savaş çıksa bile Pakistan kendisini tamamen savunabilir. Hindistan'ın asker sayısı çok daha fazla olabilir ama herkes bilir ki Müslümanlar savaşta ölürler, çok daha iyi savaşırlar. Bu savaşı Hindistan başlattıktan sonra Pakistan'a girerlerse savaşmaktan daha başka ne yapabiliriz ki? Savaş zaten bu değil midir? Dünya şunu bilmeli ki bize dayatacakları savaştan sorumlu olmalıyız."

Türkiye'den beklentiler

Başta Başkan Erdoğan olmak üzere Türk liderlerin Keşmir konusunda kendilerine olan desteğine dikkati çeken Alvi, "Türkiye bizi her yerde, BM'de ve diğer kuruluşlarda, her forumda desteklemiştir. Türkiye'nin yanımızda durduğuna inanıyorum. Bu destekler için teşekkür ederim. Pakistan'ın da Türkiye'yi gözleri kapalı her meselede destekleyeceğini söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Alvi, Keşmirlilerin durumunun Filistinlilere benzediği değerlendirmesinde bulunarak şunları söyledi:

"Türkiye, dünyayı bu konuda daha fazla etkileyebilir. Biz de zaten Türkiye'den bu etkisini daha fazla kullanmasını bekleriz. Savaşa girilmesi mesele değil ama dünya daha insani bir şeyler bekliyor. Hindistan, bu nedenle medyanın bölgeye girmesine izin vermedi. Keşmir, uluslararası basına açılmalı. Akdeniz'de ölen o mülteci çocuğu hatırlayın. Gerekirse bir fotoğraf bile dünyayı değiştirebilir. Türk liderlerinden Keşmir davasını harekete geçirmelerini bekliyoruz. Keşmir davasını harekete geçirirken şunu aklınızda bulundurun: Bu mesele sadece Keşmir için değil ama bütün dünya için önemlidir."

Cumhurbaşkanı Alvi, Keşmirlilerin savaş isteyip istemediğine ilişkin, "Tabii ki istiyorlar, zaten Keşmir'de savaş olmadan ölüyorlar. Ama savaşın Hindistan halkı, ekonomisi ve her şeyi üzerindeki etkisi çok kötü olur. Biz de Pakistan olarak savaş istemiyoruz, savaşa zorlanmak bizim için iyi olmaz ama Hindistan isterse ne olur? Bir hileli operasyon yapıp savaşı başlatabilirler." şeklinde konuştu.

Pakistan ordusunun savaşa hazırlıklı olduğuna işaret eden Alvi, "Pakistan hep yasal kanalları denemiştir. Hep insani davranmıştır. Ama şu da bir gerçektir ki Keşmir halkı eziliyor, kadınlarına tecavüz ediliyor, istemedikleri bir ülkeye bağlanmaları için zorlanıyorlar. Bu insan tabiatıdır. Eğer özgürlük vermezseniz, uyarıları dinlemezler. Başbakan İmran Han, 'Önce BM'ye bir gideyim, sonra bir bakalım, Keşmir'e gireceksek gireriz.' dedi ama Pakistan hükümeti için Keşmir'e yürüme kararı çok önemli bir karar olacaktır." dedi.

AA

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