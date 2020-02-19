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19 Şubat 2020 Çarşamba 01:04:13 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 01:04:59

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Türkiye'ye gelecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19-20 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısının yarın Erdoğan ve Şevket Mirziyoyev başkanlıklarında Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin, tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, stratejik ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

İki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu ziyaret vesilesiyle, konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, 20 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine "onur konuğu" olarak katılacağı vurgulandı.

Mirziyoyev'in ziyaret kapsamında Ankara'da Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesinin planlandığı da bildirildi.

AA

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