Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı

Suriye´nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nden havalanan Türk ve ABD helikopterleri 5'inci ortak devriyeyi yaptığı sırada Resulayn üzerinde uçuş yaptı.

Bölgede iş makineleri ile siper kazan PKK/PYD´li teröristler ise helikopterleri görünce panikleyerek kazı yapmayı durdurdu. Teröristler, helikopterlerin bölgeden uzaklaşmasının ardından ise kazı çalışmalarına devam etti.

(DHA)