Ömür testi

16 YIL BOYUNCA İNCELEDİLER

Sağlıklı ve uzun yaşamak, artık mümkün hale geliyor. Almanya’daki Max Planck Institute for Biology of Ageing’den bilim insanları, 18 ve 109 yaş aralığındaki 44 bin yetişkinden kan örneği aldı. Araştırma çerçevesinde 16 yıl boyunca incelenen bu kişilerden 5 bin 500’ü hayatını kaybetti. Uzmanlar da biyolojik göstergelere bakarak daha uzun yaşayan ve ölüm riski yüksek kişileri inceledi.

Araştırmacılar, geliştirdikleri kan testini daha da geliştirerek, hastaların tedavibiçimlerini belirleyebilmeyi umuyor.

YÜZDE 83 DOĞRULUK PAYI VAR

Bağışıklık sistemi, şeker kontrolü, yağ, iltihap gibi 14 farklı biyolojik göstergeyi kapsayan bu kan testi sayesinde, uzmanlar deneklerin 10 yıl içinde yaşamını yitirip yitirmeyeceğini tahmin etti. Araştırmacılar, tahlilin yüzde 83 doğruluk payı olduğunu iddia etti. Bu kan testinin, daha sağlıklı bir yaşam tarzını seçmeleri konusunda insanlara uyarı niteliğinde olabileceğini belirtildi.