18 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 22:00:20
Ölümüne selfie
Fransız turist Bastien Palmier, Tayland'da Na Mueang 2 şelalesinde, uyarı levhalarına rağmen güvenlik şeridini aşarak uçurumun ucuna kadar gitti.
80 METREDEN DÜŞTÜ
Zirvede selfie çekmeye çalışırken ayağı kayan turist, dengesini kaybedip yaklaşık 80 metreden aşağıya düştü.
Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı noktada geçtiğimiz temmuz ayında da 26 yaşındaki bir İspanyol turist ölmüştü. Yetkililer, uyarı levhalarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'den İranlı protestoculara destek mesajı: Yanınızdayız
- NASA'dan felaket uyarısı! Dünyaya çarparsa atom bombasının 15 katı etki yapacak
- Darbe sonrası kendini başkan ilan etmişti! İlk icraatı şoke etti
- Çin'den ABD'ye uyarı: Güney Çin Denizi'nde 'güç gösterisinde' bulunmaya son verin
- Hong Kong’ta sokaklar savaş alanına döndü! Göstericiler, polisi o silahla vurdu