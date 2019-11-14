Obez turiste eşek yasağı

KENTİN ÖNEMLİ SİMGESİ

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İspanya’nın “eşek taksisi başkenti” olarak anılan Mijas’ta, hayvanseverleri sevindiren bir karar alındı. Yıllardır, kentin en önemli simgelerinden biri olan eşeklere kötü davranıldığından şikayetçi olan hayvanseverler ve besicilerin mücadelesi olumlu sonuç verdi. Yerel yönetim, bir dizi toplumsal görüşme gerçekleştirerek, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 80 kilodan ağır turistlerin eşeğe binmesini yasakladı.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Uygulamaya geçecek yasakla birlikte, veteriner denetimleri artırılacak, ahırlarda düzenli olarak temizlik ve sağlık kontrolleri yapılacak. Hayvan haklarını savunan PACMA partisi, eşeklerin taksi olarak kullanılmasına karşı yıllardır aktif mücadele veriyor. Parti sözcüsü, hayvanların her gün çalıştırılmaktan sakatlık geçirdiğini ve hastalıklara yakalandığını belirterek, alınan karardan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.