Nükleer denizaltılardan 8 bin kilometrelik balistik füze denemesi

  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pençe-3 harekatından acı haber! 3 askerimiz şehit oldu Pençe-3 harekatından acı haber! 3 askerimiz şehit oldu
ABD'nin üvey evladı Adanalı Sami McIntosh, gerçek ailesini arıyor ABD'nin üvey evladı Adanalı Sami McIntosh, gerçek ailesini arıyor
Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılar Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılar
Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Gram altın üçüncü haftada yükselişinden ödün vermedi Gram altın üçüncü haftada yükselişinden ödün vermedi
Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında
Emine Bulut'un annesi çekim yapanlara ve orada bulunanlara böyle isyan etti: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında Emine Bulut'un annesi çekim yapanlara ve orada bulunanlara böyle isyan etti: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında
Bakanlık duyurdu: 24 terörist öldürüldü Bakanlık duyurdu: 24 terörist öldürüldü
Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü paylaşımı Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü paylaşımı
Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor
Fenerbahçe pes etmiyor Fenerbahçe pes etmiyor
Adana'da çocukları taciz eden şahsı, mahalleli linç etmek istedi Adana'da çocukları taciz eden şahsı, mahalleli linç etmek istedi
NASA, "uzayda işlenen ilk suç" hakkında inceleme başlattı NASA, "uzayda işlenen ilk suç" hakkında inceleme başlattı
Pompalı tüfekle özçekim yaptığı esnada tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti Pompalı tüfekle özçekim yaptığı esnada tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferini bitirdi Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferini bitirdi
Milli basketbolcu Arar: ABD'nin grubumuzda olması avantaj Milli basketbolcu Arar: ABD'nin grubumuzda olması avantaj
İstanbul'un Pendik ilçesinde kaybolan otizmli kadından 9 gündür haber alınamıyor İstanbul'un Pendik ilçesinde kaybolan otizmli kadından 9 gündür haber alınamıyor
Rıdvan Dilmen'den Luiz Gustavo iddiası Rıdvan Dilmen'den Luiz Gustavo iddiası
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Soruşturma başlattık Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Soruşturma başlattık
10 ve 12 yaşındaki iki çocuk sokakta bulduğu 2 pompalı tüfeği birbirine doğrulttu ve... 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk sokakta bulduğu 2 pompalı tüfeği birbirine doğrulttu ve...
Kremlin'den Trump'ın 'Davet edebiliriz' sözlerine cevap geldi: Değerlendirilecektir Kremlin'den Trump'ın 'Davet edebiliriz' sözlerine cevap geldi: Değerlendirilecektir
Arjantin'de halk hükümete destek olmak için sokağa döküldü Arjantin'de halk hükümete destek olmak için sokağa döküldü
Çin insansız yapay zekalı JARI isimli savaş gemisini tanıttı Çin insansız yapay zekalı JARI isimli savaş gemisini tanıttı
Rusya'nın yeni Soyuz-2.1a uzay roketi 2020'de ilk insanlı uçuşunu yapacak Rusya'nın yeni Soyuz-2.1a uzay roketi 2020'de ilk insanlı uçuşunu yapacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ağustos 2019 Pazar 10:29:58 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:30:37

Nükleer denizaltılardan 8 bin kilometrelik balistik füze denemesi

Rusya, Arktik Okyanusu ve Barents Denizi'nde bulunan denizaltılarından balistik füzeler fırlatıldığını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus nükleer enerjili denizaltılarından, Sineva deniz merkezli balistik füzesi ve Bulava füzesini başarıyla fırlatıldığını bildirdi.

Bakanlık, "24 Ağustos'ta savaş eğitim planına uygun olarak, Sineva deniz merkezli balistik füzesi ve Bulava füzesi başarıyla Tula ve Yuri Dolgoruky stratejik denizaltılarından dırlatıldı." denildi.

Bakanlık, roketlerin Arktik Okyanusu ve Barents Denizi'ne ateşlendiğini bildirdi.

Bakanlık, "Büyük ölçekli füze savaş başlığı modelleri, uçuş programının tüm döngüsünü tamamladı ve Arkhangelsk bölgesindeki Chizha aralığında ve Kamçatka Yarımadası'ndaki Kura aralığında eğitim hedeflerine başarıyla ulaştı." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlık, bu denemelerin balistik füzelerin teknik özelliklerini ve denizaltılardaki tüm füze sistemlerinin performansını doğruladığını belirtti.

RUSYA'NIN EN ÖNEMLİ NÜKLEER SİLAHLARINDAN

Bulava füzesi, Rusya Deniz Kuvvetleri'nin yeni Borei sınıfı nükleer denizaltıları için geliştirilmiş olup Rusya'nın nükleer üçlüsünün gelecekteki köşe taşı olması ve ülkenin en pahalı silah projesi olması amaçlanıyor. Füze 8 bin kilometre menzile ve 36,8 ton ağırlığa sahip.

Sineva deniz merkezli balistik füzesi ise 8 bin 300 kilometre menzile ve 40 ton ağırlığa sahip. Füzelerin 4 ile 10 nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesi bulunuyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ