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20 Kasım 2019 Çarşamba 00:51:00 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 00:52:19

Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimine kınama

Norveç'te, Kur'an-ı Kerim'e karşı saygısızlık girişiminin yapıldığı Kristiansand kentinin Belediye Başkanı Harald Furre de olayı kınadı.

Norveç'in Kristiansand şehrinin Belediye Başkanı Harald Furre, 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün kentte düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadığını belirtti.

Norveç devlet televizyonu NRK haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığının "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (SION)" isimli aşırı sağcı grubun, 16 Kasım Cumartesi günü Kristiansand şehrinde gerçekleştirdiği gösteride Kur'an-ı Kerim yakma girişimini sert bir şekilde kınadığı anımsatılırken, bir diğer tepkinin de olayın gerçekleştiği kentin Belediye Başkanı Harald Furre'den geldiğini aktardı.

Türkiye'den gelen tepkiyi Furre, "Kutsal bir kitabı yakma girişiminin sonucu olarak büyük bir tepki patlamasının gücü" değerlendirmesiyle olayı kınadı. Gösteriye belediyenin değil polisin izin verdiğini aktaran Furre, polisin gösteriyi erken bitirip provokasyona izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

Norveç'te, geçen cumartesi SION isimli aşırı sağcı grup, Kur'an-ı Kerim üzerinden provokasyon yapmaya çalışmıştı.

Göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde gösteri yapan grup, Kur'an-ı Kerim'i yakmak istemiş, polisin buna izin vermemesi üzerine grubun lideri Arne Tumyr, iki Kur'an-ı Kerim'i çöpe atmıştı.

AA

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