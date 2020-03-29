Nijerya'da silahlı çete üyesi 18 kişi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 18 kişi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Operasyonlar Sözcü Vekili Benard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı 8 köyde çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 18 çete üyesinin öldürüldüğünü, 14 kişinin de yakalandığını söyledi.

Operasyonlarda kaçırılan 12 kişinin kurtarıldığını aktaran Onyeuko, ayrıca çeteye ait mühimmat ve 67 büyükbaş hayvanın ele geçirildiğini kaydetti.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde, geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşması imzalamış, 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.