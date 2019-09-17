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17 Eylül 2019 Salı 22:17:02 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 22:49:11

Çocuk katili Netanyahu koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi!

Sandık çıkış anketlerine göre, Terör Devleti İsrail genel seçimlerinde Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi.

Terör Devleti İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, Likud'un önderliğindeki sağ blok 56 milletvekili çıkardı.

Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ve sol partilerin oluşturduğu blok ise 43 milletvekilini meclise gönderdi.

Sağcı parti olmasına rağmen, bu yıl nisanda yapılan seçimden sonra askerlik yasası nedeniyle Netanyahu önderliğindeki koalisyona katılmayı reddeden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 10 milletvekili çıkardı.

Bu sonuçla Liberman olası koalisyon senaryolarında bir kez daha kilit role sahip oldu.

FİLİSTİNLİLERİN BLOKU 12 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

Öte yandan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, 12 milletvekilini meclise gönderdi.

Diğer iki İsrail kanalının yayımladığı sandık çıkış anketlerinde de sonuçlar KAN'ınki ile benzerlik gösterdi.

Terir Devleti İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak, 35 milletvekili çıkarmış ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Katil Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamamış, bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamada meclis feshedilerek, yeniden seçim kararı alınmıştı.

AA

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