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21 Ocak 2020 Salı 21:29:07 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 21:35:15

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmasaydı başarı sağlayamazdık

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefik. Irak ve Suriye'yle sınır paylaşan Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı, DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye aynı zamanda en fazla terör saldırısına da maruz kalan müttefik. DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol oynuyorlar. Irak ve Suriye'yle sınır paylaşan Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı, DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı." dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin çok yakın olduğunu ve "daha önce hiç görülmemiş düzeylere" ulaştığını kaydetti.

AB'nin yeni "lider kadrosuyla" da yakın ilişkileri bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO ve birliğin siber ve hibrid tehditler olmak üzere birçok alanda iş birliği yürüttüğünü anımsattı.

"TRANSATLANTİK BAĞ ZAYIFLARSA, AVRUPA BÖLÜNÜR"

Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki ilişkilerin büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Taraflar arasında iklim değişimi, ticaret ve İran nükleer anlaşması gibi farklı konularda görüş ayrılıkları var. Ancak bunlara rağmen, söz konusu barış ve güvenlik gibi ortak çıkarlar olduğunda birlikte hareket ediyoruz." diye konuştu.

AB ve NATO'nun terörle mücadele, Rusya ve yeni ortaya çıkan güvenlik sınamalarına karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Stoltenberg, "Eğer transatlantik bağlar zayıflarsa, Avrupa da zarar görür ve bölünür." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, AB'nin savunma alanında kendini geliştirmesini desteklediğini ancak bunun NATO'ya rakip olmaması ya da kabiliyetlerinin tekrarı anlamına gelmemesi gerektiğine işaret etti.

"LİBYA KONUSUNDA DESTEK VEREBİLİRİZ"

NATO'nun Libya konusunda Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen siyasi süreci desteklediğini kaydeden Stoltenberg, ateşkes sağlanması ve silah ambargosunun uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Talep olması durumunda (AB'nin Libya'da insan kaçakçıları ile mücadele ve Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunu denetlemek için kurulan) 'Sophia Operasyonuna daha fazla katkı sunabiliriz." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

AP milletvekillerinin "Türkiye'nin önemini ve mevcut politikalarını sorgulayan" ısrarlı sorularına cevaben ise Stoltenberg, o dönemde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türk yetkililerle görüştüğünü ve endişelerini dile getirdiğini anımsattı.

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmanın ardından Suriye'nin kuzeydoğusunda çatışmanın ciddi oranda azaldığına işaret eden Stoltenberg, bu gelişmenin üzerine siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini söyledi.

STOLTENBERG, ŞUNLARI KAYDETTTİ

"Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye aynı zamanda en fazla terör saldırısına da maruz kalan müttefik. DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol oynuyorlar. Irak ve Suriye'yle sınır paylaşan Türkiye'nin sağladığı altyapı olmasaydı, DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlamak mümkün olmazdı."

"NATOME GİRİŞİMİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'nun Orta Doğu'da daha fazla rol almasına (NATOME) ilişkin çağrısına dair Stoltenberg bu konuda "açık fikirli" olduğunu ve ittifakın ne yapabileceğini görüşeceğini söyledi.

NATO'nun bölgede muharebe operasyonu taraftarı olmadığının altını çizen Stoltenberg, "Önlem almak müdahaleden daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta olduğunu gibi NATO'nun bölgede yerel güçlere eğitim verebileceğini kaydeden Stoltenberg, "Irak'ta şimdi yerel kapasiteyi güçlendirmezsek o zaman ileride tekrar muharip güç olarak dönmek zorunda kalabiliriz." dedi.

AA

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