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21 Kasım 2019 Perşembe 22:36:57 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 22:37:39

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye NATO için çok önemli

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin NATO için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Bunu anlamak için haritaya bakmak ve Türkiye'nin jeostratejik durumunu incelemek yeterli" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransız Le Figaro gazetesine bir demeç verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği" şeklindeki yorumunu değerlendiren Stoltenberg, "NATO, güvenlik konularında hayati önem taşıyor. Her gün bir milyara yakın insanı koruyarak ve savunmaya en büyük katkısını on yıllarca sürdürerek bunu kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Stoltenberg, geçen ay Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette harekat ile ilgili endişelerini dile getirdiğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Bütün müttefikler harekatı eleştirdi ancak kimse Türkiye'nin NATO'daki yerini sorgulamadı. Türkiye, müttefiklerinin üslerini kullanmalarına izin vererek, DEAŞ ile mücadeleye katıldı. Türkiye, NATO bünyesinde Suriye ve Irak ile sınırda bulunan tek ülke. 3,6 milyon mülteciyi ağırlıyor. Türkiye, NATO için çok önemli. Bunu anlamak için haritaya bakmak ve Türkiye'nin jeostratejik durumunu incelemek yeterli. Bu, fikir ayrılığı bulunan konuları konuşmayı engellemeyecektir."

Stoltenberg, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) birbirlerinin rakibi olmadığını, ikisi arasında bir seçim yapmak durumunda kalınmaması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç, İzlanda, Türkiye, ABD, Kanada ve İngiltere'nin Avrupa'nın güvenliği konusunda önemli rol oynadığına da işaret etti.

AA

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