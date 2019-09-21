Naklen cinayet! Yardım çağıracaklarına yayın yaptılar

Olaya şahit olan onlarca kişi polis çağırmak yerine sosyal medyada yayın yapmayı tercih etti.

KANLAR iÇiNDE YERE YIĞILDI

Sosyal medya platformlarında beğeni almak, gençleri her geçen gün daha da duyarsızlaştırıyor. Bunun son örneği, ABD’deki bir gencin canına mal oldu. New York’taki bir lisende okuyan 16 yaşındaki Khaseen Morris, sokak ortasında 7-8 kişinin saldırısına uğradı ve göğsünden bıçaklandı. Bu sırada çevredekiler, gence yardım etmek veya polis çağırmak yerine, cep telefonlarını çıkarıp ya sosyal medyada canlı yayın yaptı ya da video çekti. Kanlar içinde yere yığılan Morris, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

CiNAYETi EN AZ 50 KiŞi iZLEDi

Yetkililer, olaya 50 ila 70 kişinin tanık olmasına rağmen kimsenin polisi aramadığını, onun yerine Snapchat ve diğer sosyal medya platformlarında olayla ilgili paylaşımlar yaptığını söyledi. Bölge okulları sorumlusu Phyllis Harrington, velilere çocuklarının sosyal medya kullanımını yakından izlemeleri çağrısında bulunarak, “Tehlike altında olan birisini görürseniz, telefonunuzu beğeni ya da paylaşım için değil yardım istemek için kullanın” dedi.