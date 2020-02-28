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28 Şubat 2020 Cuma 10:38:53 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:58:40

Moğolistan Devlet Başkanı Battulga'nın koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı açıklandı

Moğolistan Devlet Başkanı Battulga'nın Çin'e yaptığı ziyaretin ardından koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı açıklandı

Moğolistan Devlet Başkanı karantina altında

Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga'nın Çin'e yaptığı ziyaretin ardından ülkesinde koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı açıklandı.

İran'da koronavirüs alarmı! 4 milletvekili daha Covid-19'a yakalandı

İran'da 4 milletvekilinde daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu.

2 Milletvekili virüse yakalandı

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 milletvekilinin koronavirüse yakalanmasının ardından Meclisteki 30 vekile virüs testi yapıldığını belirtti.

Söz konusu milletvekillerinin isimlerini açıklamayan Vekili, "Koronavirüs testlerinin sonucuna göre, Meclisteki 30 meslektaşımızdan şu ana kadar 4'ünün testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu.

Bakan Yardımcısı da virüse yakalandı

Virüs ülkede hızla yayılırken Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve son olarak Cumhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Dünyada can kaybı artmaya devam ediyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 800'ü aştı.

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